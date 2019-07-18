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台積電第2季獲利季增8.7% 每股賺2.57元

最新更新：2019/07/18 14:20
晶圓代工廠台積電18日下午召開法人說明會，公布第2季營運結果。（中央社檔案照片）
晶圓代工廠台積電18日下午召開法人說明會，公布第2季營運結果。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北18日電）晶圓代工廠台積電第2季稅後淨利新台幣667.65億元，季增8.7%，每股純益2.57元。

台積電下午召開法人說明會，公布第2季營運結果。在高效運算、物聯網與智慧手機產品銷售成長帶動下，台積電第2季營收攀高至77.5億美元，超越75.5億至76.5億美元目標，折合新台幣2409.99億元，季增10.2%。

法人認為，除第1季遞延出貨的晶圓補出貨外，華為海思需求升溫，是推升台積電第2季營收攀高的主要動力。

台積電第2季毛利率43%，表現符合預期，較第1季拉升1.7個百分點，營業利益率31.7%，表現同樣符合預期，稅後淨利667.65億元，季增8.7%，每股純益2.57元。

台積電第2季7奈米製程比重達21%，10奈米製程比重約3%，16奈米製程比重23%。包含7奈米、10奈米與16奈米的先進製程比重達47%。

台積電上半年總營收4597.03億元，年減4.5%，稅後淨利1281.59億元，年減20.9%，每股純益4.94元。（編輯：蘇志宗）1080718

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