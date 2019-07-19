更多編輯台推薦新聞：
阿波羅11計畫50週年 第2位登月太空人意外現身
科技

阿波羅11計畫50週年 第2位登月太空人意外現身

國軍救災裝首亮相 透氣排汗抗UV注重舒適性
政治

國軍救災裝首亮相 透氣排汗抗UV注重舒適性

108年指考成績查詢看這裡 各科5標一覽
生活

108年指考成績查詢看這裡 各科5標一覽

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

台積電助攻 台股盤中漲百點衝上10900點

最新更新：2019/07/19 09:58
台積電第3季營運展望樂觀，19日股價上漲逾2.7%，帶動台股大漲超過百點，突破10900點大關。（中央社檔案照片）
台積電第3季營運展望樂觀，19日股價上漲逾2.7%，帶動台股大漲超過百點，突破10900點大關。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北19日電）台積電第3季營運展望樂觀，今天股價上漲逾2.7%，帶動台股大漲超過百點，突破10900點大關，包括DRAM、半導體、封測族群都同步受惠，比特幣概念股也表現強勢。

台股加權指數今天上漲62點開出，至9時3分漲幅擴大到100點以上，連續攻克10日和5日均線，超越10900點大關，盤中高點來到10911.57點。

至9時27分左右，指數來到10902.47點，上漲103.19點，漲幅0.96%，成交值新台幣313.91億元，預估量能約1540億元。電子股漲1.51%，金融股漲0.29%。

美國半導體類股表現強勁，加上台積電美國存託憑證（ADR）大漲3.75%，激勵台積電股價盤中最高來到261元、漲幅逾2.7%，成交量超過1.88萬張。半導體類股家登大漲近6%，來到58.9元；封測廠京元電子漲約2%，來到30.9元。

股王大立光漲1.57%，來到4215元；蘋概股三雄之一的鴻海也上漲超過1%，來到79.9元。

由於比特幣報價再度衝上1萬美元，概念股同步受惠，板卡廠技嘉、微星漲幅皆超過1%；顯示卡廠撼訊大漲逾3%、站上77元，青雲、麗臺分別上漲超過2%、1%。（編輯：趙蔚蘭）1080719

延伸閱讀
台積電法說會報喜 股價創除息後新高台積電第2季獲利季增8.7% 每股賺2.57元台灣可望超越韓國 躍全球最大半導體設備市場
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報