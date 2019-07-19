台積電助攻 台股盤中漲百點衝上10900點

（中央社記者吳家豪台北19日電）台積電第3季營運展望樂觀，今天股價上漲逾2.7%，帶動台股大漲超過百點，突破10900點大關，包括DRAM、半導體、封測族群都同步受惠，比特幣概念股也表現強勢。

台股加權指數今天上漲62點開出，至9時3分漲幅擴大到100點以上，連續攻克10日和5日均線，超越10900點大關，盤中高點來到10911.57點。

至9時27分左右，指數來到10902.47點，上漲103.19點，漲幅0.96%，成交值新台幣313.91億元，預估量能約1540億元。電子股漲1.51%，金融股漲0.29%。

美國半導體類股表現強勁，加上台積電美國存託憑證（ADR）大漲3.75%，激勵台積電股價盤中最高來到261元、漲幅逾2.7%，成交量超過1.88萬張。半導體類股家登大漲近6%，來到58.9元；封測廠京元電子漲約2%，來到30.9元。

股王大立光漲1.57%，來到4215元；蘋概股三雄之一的鴻海也上漲超過1%，來到79.9元。

由於比特幣報價再度衝上1萬美元，概念股同步受惠，板卡廠技嘉、微星漲幅皆超過1%；顯示卡廠撼訊大漲逾3%、站上77元，青雲、麗臺分別上漲超過2%、1%。（編輯：趙蔚蘭）1080719