蔡總統過境丹佛 將晤州長參訪美聯邦研究機構

總統蔡英文（左2）出訪加勒比海4個友邦後，回程過境美國丹佛。班機抵達後，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）（右2）、駐美代表高碩泰（右）等人上專機迎接蔡總統。中央社記者張新偉攝 108年7月19日

（中央社記者溫貴香丹佛19日電）總統蔡英文結束加勒比海友邦訪問，返程將過境美國丹佛市，除會見科羅拉多州州長波利斯外，將參訪美國聯邦機構包括美國國家大氣研究中心、國家再生能源實驗室等國家級單位，凸顯台美合作緊密。

蔡總統11日啟動「2019年自由民主永續之旅」訪問加勒比海友邦，將過境丹佛3天2夜，22日返抵國門，總統府發言人黃重諺公布總統過境丹佛市的行程，專機抵達丹佛後，當地時間下午將分別會晤科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）、參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner），晚間與當地主流暨僑界人士晚宴。

丹佛時間20日上午10時，總統將參訪美國國家大氣研究中心（National Center for Atmospheric Research, NCAR）。總統府發言人黃重諺表示，這個中心是台灣福衛七號計畫的美方負責單位，為聯邦政府在60年代成立，國際間最重要的大氣科學研究機構。

影片來源：中央社

總統蔡英文抵達丹佛，抵達飯店時，僑胞高喊「蔡總統加油」。中央社記者林宏翰丹佛攝 108年7月20日

總統蔡英文抵達丹佛，在下榻飯店外有數百名來自各地的台僑聚集，高喊「蔡總統加油」。中央社記者林宏翰丹佛攝 108年7月20日

他表示，此中心80年代起就與台灣開始包括「劇烈天氣氣象實驗」、「航空氣象現代化計畫」（建立高解析度數值天氣預報系統：成為中央氣象局作業模式，1997年）、「改進中小尺度及颱風的天氣預報」以及近年「福衛三號」、「福衛七號」等大氣合作項目，其中福衛三號以來，相關觀測對全球氣象預報、氣象分析及空間天氣預報均有重大貢獻。

負責接待總統的是NCAR主任、美國國家科學工程及醫藥學院委員會委員（NSAEM）約瑟（Everette Joseph），以及美國大學大氣研究聯盟（UCAR）大型研究計劃主任郭英華教授、NCAR資深科學家李文兆教授。

總統將參訪地球觀測實驗室（Earth Observing Laboratory），黃重諺表示，這是NCAR七大實驗室之一。負責管理低層大氣的觀測設施（LOAF），是目前國際在低層大氣觀測最先進的單位。

總統中午並將與賈德納餐敘，下午前往國家再生能源實驗室（National Renewable Energy Laboratory；NREL）參訪，這是美國政府專門從事可再生能源和能源效率的研究和開發的機構。NREL在光伏發電領域具有不小的研究實力，包括研究、開發、測試和部署。

黃重諺表示，NREL的研究領域包括研究和發展可再生發電、能源生產、系統集成，以及能源的持續運輸。是這次行程談到「永續」的重點。當天下午5時將與隨團台灣媒體茶敘，預計22日返抵國門。1080720