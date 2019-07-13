赴哥大座談遇中國社團抗議 總統：我不會被打倒

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）正在紐約過境的總統蔡英文前往哥倫比亞大學參加座談遭遇中國社團抗議。總統今天表示，數十位抗議者抗議來自中華民國台灣的總統，但她不會被打倒，就像台灣的民主和自由，不會被打倒。

蔡總統「自由民主永續之旅」過境紐約，連兩天都有中國社團在下榻飯店對街抗議。總統在當地時間12日下午赴哥大參加閉門座談期間，數十名中方人士隔著一條街示威；中方人士不斷高呼口號，反對蔡總統過境紐約。

總統稍晚在臉書發文表示，「前往哥倫比亞大學的路上，我看見數十位抗議者，他們在民主的美國，自由的抗議來自中華民國台灣的總統，說要打倒我。我不會被打倒，就像台灣的民主和自由，可能被挑戰，不會被打倒」。（編輯：張均懋）1080713