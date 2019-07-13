更多編輯台推薦新聞：
蔡總統畢業證書遭質疑 倫敦政經學院擾不勝擾
政治

蔡總統畢業證書遭質疑 倫敦政經學院擾不勝擾

早安世界》上半年農產外銷亮眼 水果出口值創19年新高
早報

早安世界》上半年農產外銷亮眼 水果出口值創19年新高

法國駐台代表將離任 讚台灣3大奇蹟
政治

法國駐台代表將離任 讚台灣3大奇蹟

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
蔡總統過境紐約
總統蔡英文出訪加勒比海友邦，去程過境紐約停留2天，回程過境丹佛也將待2天。過境紐約期間，不僅在紐約辦事處會見友邦聯合國代表、參與台美企業高峰會，此外，也到哥倫比亞大學參加座談、發表演說。
蔡總統過境紐約
新聞專題
蔡總統過境紐約9/21

赴哥大座談遇中國社團抗議 總統：我不會被打倒

最新更新：2019/07/13 10:58
總統蔡英文出訪友邦過境紐約。12日（當地時間）下午出席赴哥倫比亞大學與學者、學生對談。有中國抗議人士在對街喊口號（圖）表達立場。中央社記者張新偉攝 108年7月13日
總統蔡英文出訪友邦過境紐約。12日（當地時間）下午出席赴哥倫比亞大學與學者、學生對談。有中國抗議人士在對街喊口號（圖）表達立場。中央社記者張新偉攝 108年7月13日

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）正在紐約過境的總統蔡英文前往哥倫比亞大學參加座談遭遇中國社團抗議。總統今天表示，數十位抗議者抗議來自中華民國台灣的總統，但她不會被打倒，就像台灣的民主和自由，不會被打倒。

蔡總統「自由民主永續之旅」過境紐約，連兩天都有中國社團在下榻飯店對街抗議。總統在當地時間12日下午赴哥大參加閉門座談期間，數十名中方人士隔著一條街示威；中方人士不斷高呼口號，反對蔡總統過境紐約。

總統稍晚在臉書發文表示，「前往哥倫比亞大學的路上，我看見數十位抗議者，他們在民主的美國，自由的抗議來自中華民國台灣的總統，說要打倒我。我不會被打倒，就像台灣的民主和自由，可能被挑戰，不會被打倒」。（編輯：張均懋）1080713

總統蔡英文出訪友邦過境紐約。12日下午出席赴哥倫比亞大學與學者、學生對談，中國抗議人士在對街喊口號表達立場。中央社記者張新偉攝 108年7月13日
總統蔡英文出訪友邦過境紐約。12日下午出席赴哥倫比亞大學與學者、學生對談，中國抗議人士在對街喊口號表達立場。中央社記者張新偉攝 108年7月13日
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報