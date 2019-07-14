與台青年在紐約健走 總統：很多人說要回來投票

總統蔡英文出訪加勒比海友邦，去程過境紐約。總統說，13日（台灣時間）與海外的台灣青年在紐約中央公園一起快走、話家常。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）總統蔡英文出訪加勒比海友邦，去程過境紐約。總統說，今天與海外的台灣青年在紐約中央公園一起快走、話家常；台灣的年輕人在海外也很關心台灣，「已經有很多人跟我說要回來投票！」

總統在臉書發文表示，今天她跟很多在海外的台灣年輕人一起在中央公園快走、話家常，還吃了她懷念的紐約食物-貝果。看到公園裡有很多人帶自己的狗出來散步，「我想要是可以也帶Bella、Bunny和Maru來的話一定很棒！」

總統也說，台灣的年輕人都很有想法，在海外也很關心台灣，「已經有很多人跟我說要回來投票！」無論大家在世界上哪個角落，都要一起為了心愛的台灣努力。

明年1月11日，台灣將舉行總統、立委大選。

總統蔡英文（中藍衣者）出訪去程過境美國紐約最後一天，13日上午（當地時間）在中央公園與台灣留學生相見歡並一同健走，學生們也送上紀念T恤給蔡總統。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月13日

另外，蔡總統提到，中央公園每到夏天都有非常豐富、精采的活動。這幾年，在紐約的台灣年輕人彼此之間口耳相傳、最夯的夏日盛事就是Taiwanese Waves，有來自台灣、大家最喜愛的歌手，讓全紐約的朋友在夏夜晚風中，享受一場音樂盛宴。

總統表示，今年Taiwanese Waves將於8月3日舉行，中華文化總會也將一起加入，呼籲大家千萬不要錯過，並附上活動網址https://www.facebook.com/taiwanesewaves/

蔡總統結束紐約過境行程後，將搭機前往友邦海地，之後依序造訪聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞。（編輯：張佑之）1080713

總統蔡英文（中藍衣者）出訪友邦，去程過境美國紐約，13日上午（當地時間）特別安排在中央公園與台灣青年互動，蔡總統受訪說，盼聽聽他們在海外見聞，還有他們對國家現在與未來的想法和意見。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月13日

總統蔡英文（右2）展開自由民主永續之旅，去程過境美國紐約，13日上午（當地時間）最後一天行程先到中央公園與台灣留學生碰面互動，氣氛輕鬆歡樂。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月13日

總統蔡英文（前左7）訪問加勒比海友邦，去程過境美國紐約最後一天，13日上午（當地時間）到中央公園與台灣留學生相見歡，並和學生們開心合影。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月13日

2個月大粉絲 歡送蔡總統離紐約

（中央社記者江今葉紐約13日電）總統蔡英文今天結束紐約行程離境，上百台僑現場歡送。小朋友舉著T、S、A、I字母與「小英最小的FAN」海報跟總統說再見，最小的才2個月大，蔡總統也特別停下來親吻小朋友。

蔡總統在紐約最後一天的行程輕鬆休閒。一早先赴紐約中央公園健走，和台裔美籍青年相見歡；總統一行在中央公園停留約半小時後離去，隨後在美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）陪同下，自62號碼頭登船遊覽哈德遜河，遠眺哈德遜河岸公園、世貿中心一號大樓、華爾街金融區、艾力斯島、總督島及象徵自由民主的自由女神像。

總統蔡英文美東時間13日結束紐約行程離境，上百台僑現場歡送。小朋友舉著T、S、A、I字母與「小英最小的FAN」海報跟總統阿姨說再見。中央社記者江今葉紐約攝 108年7月14日

回到飯店後，蔡總統短暫休息更裝後離開下榻飯店，前往機場搭機，上百名台僑也在飯店歡送蔡總統，還有來自蔡總統求學的康乃爾大學2016年畢業生拿著畢業生旗幟，到場歡送大學姐。

更特別的是一群年齡不到10歲的小朋友，拿著蔡總統姓氏「蔡」的英文拼音字母T、S、A、I的字母燈，以及「小英最小的FAN」海報跟總統阿姨說再見，年紀最小的才2個月大。

看到小朋友來歡送，蔡總統也開心一一逗小孩，和父母話家常，還抱起小朋友熱情親吻。蔡總統就在僑胞高喊「台灣加油」、「蔡總統凍蒜」的口號聲中搭車前往機場，飛往友邦海地。

和蔡總統抵達當天一樣，今天上午蔡總統下榻飯店對街也聚集一群中國僑胞，高喊反對台獨口號，並播放中國國歌。但鑑於日前活動爆發流血衝突，今天警方大規模維安，就是怕再有衝突。（編輯：劉學源）1080714