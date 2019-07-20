未鬆口是否選總統 柯文哲：剛選上就再選不太對

台北市長柯文哲（前右）20日出席2019獺獺盃團圓派對暨親子館聯合運動會後受訪表示，他一直沒說要參選總統，很大的理由是覺得才剛選上就要花時間再選舉不太對，這是不正常社會的現象。中央社記者謝佳璋攝 108年7月20日

（中央社記者陳怡璇台北20日電）台北市長柯文哲今天說，他一直沒說要參選總統，很大的理由是覺得才剛選上就要花時間再選舉不太對，這是不正常社會的現象。

媒體報導，國會觀察基金會董事長姚立明說，公元2014年選舉大家熟知的包含白色力量、推倒高牆等，目前柯文哲賴以生存的政治口號，這些非常重要的論述，「全部出自於小英派給柯文哲的一些競選高手」，柯文哲如今批評總統蔡英文是忘恩負義。

柯文哲上午出席獺獺盃親子運動會後接受媒體聯訪時表示，2014年台北市長選舉如果民主進步黨打得贏，也不會讓他選，民進黨也是按當時最佳利益去決定，「只是他們沒有想到說柯文哲這傢伙不太聽話，也不是完全照他們意思」。

他說，他本來就不是政治人物，當台北市長是意外，「白綠分手也不是說人家批評你就是你的敵人，有時候還是要有反省檢討」。（編輯：李明宗）1080720