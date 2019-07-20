與蔡總統談安全議題 賈德納挺對台軍售常態化[影]

（中央社記者林宏翰丹佛19日專電）總統蔡英文過境美國科羅拉多州的丹佛市，參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）與蔡總統會談之後，發言力挺台灣，支持對台軍售的常態化。

蔡總統下午抵達丹佛，在下榻飯店外受到數百名僑胞熱烈歡迎，緊接著把握時間與科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）、聯邦參議員賈德納會面。

賈德納在僑宴之前接受媒體訪問，談到蔡總統此行來到丹佛，深具歷史意義，「這是第一次有台灣的總統來訪科羅拉多州」。

賈德納表示，會談當中雙方談到了22億美元的對台軍售案，這是履行「台灣關係法」的義務，也是美國總統川普去年簽署生效「亞洲再保證倡議法案」後，繼續實行的對台軍售，「我們會將這樣的軍售常態化」。

除了安全議題，賈德納表示，兩人還討論有關台美之間推動自由貿易協定的機會，他將繼續與政府一起努力，推動自由貿易協定的討論。

賈德納也強調支持台灣的立場，「從香港面臨的威脅，來看台灣所面臨的挑戰，這就是我們每一位與台灣站在一起的原因，在這個時刻是更加重要」。

賈德納在僑宴致詞結束之後，請蔡總統上台，致贈參議院的國會紀錄，內容記錄著台灣與美國的友好關係。

此外，科羅拉多州的州議員也上台致贈蔡總統科羅拉多州州旗與美國國旗。現場司儀宣布，這兩幅旗幟今天都還掛在旗桿上飄揚，一個小時之前才降下來。

蔡總統明天一整天將參觀多個美國科學機構，其中包括國家再生能源實驗室（National Renewable Energy Laboratory）。賈德納表示，兩人將進一步討論能源合作的機會包括再生能源、液化天然氣和新能源等議題。（編輯：陳永昌）1080720

總統蔡英文（左）結束加勒比海友邦訪問，19日（當地時間）返程過境美國科羅拉多州丹佛市，晚間參與僑宴，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）（右）也出席與會，席間與蔡總統交換意見。中央社記者張新偉丹佛攝 108年7月20日

總統蔡英文（右4）結束加勒比海友邦訪問，19日（當地時間）返程過境美國科羅拉多州丹佛市，晚間出席僑宴，科羅拉多州的州議員上台致贈蔡總統科羅拉多州州旗與美國國旗。中央社記者張新偉丹佛攝 108年7月20日