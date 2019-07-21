蔡總統：2020大選是價值制度與生活方式的選擇

總統蔡英文20日（當地時間）與媒體茶敘表示，2020總統大選，台灣選民會聚焦在國家的未來，尤其是民主自由的生活方式是否可以持續下去，她覺得2020的選戰是一個價值制度與生活方式的選擇。中央社記者張新偉丹佛攝 108年7月21日

（中央社記者溫貴香丹佛20日電）總統蔡英文今天表示，2020總統大選，台灣選民會聚焦在國家的未來，尤其是民主自由的生活方式是否可以持續下去，她覺得2020的選戰是一個價值制度與生活方式的選擇。

總統結束「自由民主永續之旅」訪問加勒比海四友邦，返程過境美國丹佛最後一晚，與隨團媒體記者茶敘，這是歷任總統在美期間，首次公開與記者會晤，預計台北時間22日返抵國門。

蔡總統與媒體茶敘時，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）也陪同。

媒體問到，最近有一份民調顯示，蔡總統對上高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲，甚至柯文哲與前鴻海董事長郭台銘聯手，蔡總統都勝出，蔡總統如何評估柯文哲參選可能性？未來是否有綠白合作的可能？

蔡總統說，各種民調都有時空背景，都會參考，重點還是必須更加認真做事，畢竟現在是執政者，國家政務還是最優先的事，做為總統，雖然漸漸進入總統大選的時期，「對我們來講，國家的政務還是最重要的」。

另外，對於外媒將2020大選視為親中與親美路線的選擇，蔡總統則認為，台灣是民主社會，台灣選民會聚焦在國家的未來，尤其是民主自由的生活方式是否可以持續下去，她覺得，2020的選戰是一個價值制度與生活方式的選擇。

蔡總統也提到，這次出訪讓她特別感受到的是，在加勒比海的幾個國家有機會與基層民眾互動，也實際看了很多與基層民眾生活相關的、台灣實際的協助，例如，聖露西亞香蕉產業，因為台灣協助克服香蕉病害，讓香蕉產業可以重新振興，提供很多就業機會，改善1、2萬人的生活。

蔡總統認為，對她來講，這就是非常有意義的事，台灣與邦交國的互動能夠實際改善人民的生活，這也是一種「接地氣」，讓台灣的外交與很多合作可以有穿透力，能夠穿透人民生活面，這個過程，媒體與她經歷過，也會與她有一樣的感覺。（編輯：謝佳珍）1080721