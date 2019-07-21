蔡總統過境丹佛戴牛仔帽亮相 聚焦科技經濟交流

（中央社記者林宏翰、溫貴香丹佛20日專電）總統蔡英文過境美國丹佛，今天戴著牛仔帽與科羅拉多州聯邦參議員及企業領袖等午宴，體會美國中西部風情外，也聚焦科技、自由貿易等議題。

蔡總統在丹佛上午參觀國家大氣研究中心（NCAR）、地球觀測實驗室等聯邦級科學機構之後，中午與科羅拉多州的聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）等共進午餐。

賈德納上月訪台，蔡總統帶他走訪台北市大稻埕，分享具有歷史意義、見證台灣民主化歷程的傳統街道。這次主客互換，賈德納兩天全程陪同，端出在地科羅拉多州傳統美食相迎。

午餐地點在56年歷史的堡壘餐廳（The Fort），外觀如其名是土紅色的美國中西部傳統建築，與四周自然景觀融為一體，中庭設置原住民帳棚、火堆，屋簷下掛著長串曬乾的辣椒。

蔡總統與賈德納戴著牛仔帽亮相，引來全場驚呼。賈德納表示：「這頂帽子選得很好，非常適合科羅拉多，很高興蔡總統願意與我們一起分享在地傳統，我很欣賞她戴這頂帽子。」

蔡總統心情輕鬆，與在場媒體說笑：「本來要穿牛仔褲，來不及穿了，戴帽子給你們看。」

賈德納受訪時再度強調，蔡總統來訪深具歷史意義，「她是第一位訪問科羅拉多州的台灣領袖」。

賈德納指出，「今天上午看到美國的科學研究機構，與台灣建立的夥伴關係」，幾位企業領袖將共進午餐延續昨晚的討論，商討如何強化台美間經貿發展。

對過境丹佛，蔡總統感謝賈德納的建議，「這是以前從來沒有過的經驗」。蔡總統表示：「我們以前過境不是在東岸，就是在西岸，這次可以體會一下，我們在美國中西部有許多商務、科學技術的合作。」

蔡總統提到上午參觀國家大氣研究中心，許多來自台灣的資深科學家參與其中，領導多項研究計畫。總統表示，這次丹佛之行不只體會中西部風情，更在這裡看到許多台灣人的身影及台美合作計畫、商業經濟的往來。（編輯：廖漢原）1080721