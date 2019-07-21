更多編輯台推薦新聞：
影片／台灣17歲林昀儒扳倒奧運金牌馬龍 晉桌球T2鑽石賽4強
運動

影片／台灣17歲林昀儒扳倒奧運金牌馬龍 晉桌球T2鑽石賽4強

影片／金門大膽島巡佐執勤當觀光 被封島主好害羞
地方

影片／金門大膽島巡佐執勤當觀光 被封島主好害羞

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
蔡總統過境丹佛
總統蔡英文結束加勒比海友邦訪問，返程過境美國丹佛市，除會見科羅拉多州州長波利斯外，將參訪美國聯邦機構包括美國國家大氣研究中心、國家再生能源實驗室等國家級單位，凸顯台美合作緊密。
蔡總統過境丹佛
新聞專題
蔡總統過境丹佛2/11

蔡總統過境丹佛戴牛仔帽亮相 聚焦科技經濟交流

最新更新：2019/07/21 07:12
總統蔡英文（左）過境美國丹佛，20日（當地時間）戴著牛仔帽與聯邦參議員賈德納（前右）午餐，體會美國中西部風情外，聚焦科技、自由貿易等議題。中央社記者張新偉丹佛攝 108年7月21日
總統蔡英文（左）過境美國丹佛，20日（當地時間）戴著牛仔帽與聯邦參議員賈德納（前右）午餐，體會美國中西部風情外，聚焦科技、自由貿易等議題。中央社記者張新偉丹佛攝 108年7月21日

（中央社記者林宏翰、溫貴香丹佛20日專電）總統蔡英文過境美國丹佛，今天戴著牛仔帽與科羅拉多州聯邦參議員及企業領袖等午宴，體會美國中西部風情外，也聚焦科技、自由貿易等議題。

蔡總統在丹佛上午參觀國家大氣研究中心（NCAR）、地球觀測實驗室等聯邦級科學機構之後，中午與科羅拉多州的聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）等共進午餐。

賈德納上月訪台，蔡總統帶他走訪台北市大稻埕，分享具有歷史意義、見證台灣民主化歷程的傳統街道。這次主客互換，賈德納兩天全程陪同，端出在地科羅拉多州傳統美食相迎。

午餐地點在56年歷史的堡壘餐廳（The Fort），外觀如其名是土紅色的美國中西部傳統建築，與四周自然景觀融為一體，中庭設置原住民帳棚、火堆，屋簷下掛著長串曬乾的辣椒。

蔡總統與賈德納戴著牛仔帽亮相，引來全場驚呼。賈德納表示：「這頂帽子選得很好，非常適合科羅拉多，很高興蔡總統願意與我們一起分享在地傳統，我很欣賞她戴這頂帽子。」

蔡總統心情輕鬆，與在場媒體說笑：「本來要穿牛仔褲，來不及穿了，戴帽子給你們看。」

賈德納受訪時再度強調，蔡總統來訪深具歷史意義，「她是第一位訪問科羅拉多州的台灣領袖」。

賈德納指出，「今天上午看到美國的科學研究機構，與台灣建立的夥伴關係」，幾位企業領袖將共進午餐延續昨晚的討論，商討如何強化台美間經貿發展。

對過境丹佛，蔡總統感謝賈德納的建議，「這是以前從來沒有過的經驗」。蔡總統表示：「我們以前過境不是在東岸，就是在西岸，這次可以體會一下，我們在美國中西部有許多商務、科學技術的合作。」

蔡總統提到上午參觀國家大氣研究中心，許多來自台灣的資深科學家參與其中，領導多項研究計畫。總統表示，這次丹佛之行不只體會中西部風情，更在這裡看到許多台灣人的身影及台美合作計畫、商業經濟的往來。（編輯：廖漢原）1080721

總統蔡英文（中）在美國丹佛，戴著牛仔帽與參議員賈德納（Cory Gardner）（左3）午餐，地點在堡壘餐廳（The Fort），餐廳外觀是土紅色的西部傳統建築，與四周景觀融為一體。中央社記者張新偉丹佛攝 108年7月21日
總統蔡英文（中）在美國丹佛，戴著牛仔帽與參議員賈德納（Cory Gardner）（左3）午餐，地點在堡壘餐廳（The Fort），餐廳外觀是土紅色的西部傳統建築，與四周景觀融為一體。中央社記者張新偉丹佛攝 108年7月21日
延伸閱讀
蔡總統過境丹佛 會晤全美首位出櫃男同志州長與蔡總統談安全議題 賈德納挺對台軍售常態化蔡總統丹佛僑宴談堅守民主 絕不在壓力下屈服
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報