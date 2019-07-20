蔡總統丹佛僑宴談堅守民主 絕不在壓力下屈服[影]

（中央社記者溫貴香、林宏翰丹佛19日電）總統蔡英文今天晚間在丹佛出席700人僑宴，獲得全場起立鼓掌30秒。她致詞的時候強調「堅守民主、珍惜自由、保護主權」，絕不在壓力之下屈服。

蔡總統結束加勒比海友邦訪問，今天返程過境美國科羅拉多州的丹佛市，下午3時45分抵達市中心的下榻旅館，晚間參與僑宴，包括從美國各地來的僑胞，以及科羅拉多當地政要與國會議員均出席晚宴。

駐美代表高碩泰、美國在台協會主席莫健（James Moriarty）、羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）、參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）先後上台致詞。

賈德納表示，此刻是台美關係有史以來最好的時刻，這也是一場深具歷史意義的到訪，這是科羅拉多州有有史以來第一次有台灣總統來訪。

賈德納與波利斯稍早與蔡總統見面，他表示，雙方討論了安全議題、經濟發展機會，當然也商談了台美關係的持續深化。明天還有一整天的行程，展現台美兩個民主之聲能夠進一步合作的諸多機會。

蔡總統上台時，全場起立鼓掌，掌聲持續30秒。這場僑宴演講以中文、英文與台語穿插，談台美關係、香港「反送中」議題並分享打擊假消息的三步驟。

影片來源：中央社

僑胞來自美國各地，蔡總統聽說有人長途開車而來，致詞中逐一點名，包括亞利桑那、舊金山、德州、洛杉磯、西雅圖等各桌僑胞都熱情回應。她最後說：「從最遠的地方來的就是我，我是台灣的總統啦。」

總統表示，對於2020大選很多人很著急，因為中國步步進逼，而且軟硬兼施、兩手策略，想要壓迫台灣接受一國兩制，台灣社會瀰漫著這種憂心，因為看到香港慢慢失去自由、民主，也開始擔心台灣的主權與民主，有一天會不見。

「確實台灣受到很大的壓力，但是面對壓力總統要做的事情只有一件，就是把壓力挺住」總統說，不論她過境紐約或丹佛，甚至訪問邦交國，「我到哪裡，中國的打壓就到哪裡」。

針對假訊息問題，總統與在場的僑胞分享三步驟，她說：「我拜託大家，遇到令人懷疑的訊息，三件事情要記得，第一不能轉傳、第二趕快查證、第三要幫忙澄清，這三個動作要捍衛台灣、保護台灣的言論自由。」

總統表示，來自中國的打壓不論外交、內政從來都沒有停止過，不管壓力有多大，「蔡英文都會挺住、台灣也會挺住」。現場響起熱烈的掌聲。

總統強調，堅守民主、珍惜自由、保護主權，絕對不在壓力底下屈服，她提醒與會者，2020大選是台灣的關鍵戰役，這一關一定要過，台灣內部與外部挑戰愈來愈大，這時候一定要團結才守得住台灣、守得住台灣的民主。

蔡總統明天上午參訪美國國家大氣研究中心（National Center for Atmospheric Research, NCAR）、地球觀測實驗室（Earth Observing Laboratory），並與賈德納午宴，將前往國家再生能源實驗室（National Renewable Energy Laboratory,NREL）參訪。（編輯：高照芬）1080720

總統蔡英文抵達丹佛，抵達飯店時，僑胞高喊「蔡總統加油」。中央社記者林宏翰丹佛攝 108年7月20日

總統蔡英文（左2）出訪加勒比海4個友邦後，回程過境美國丹佛。班機抵達後，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）（右2）、駐美代表高碩泰（右）等人上專機迎接蔡總統。中央社記者張新偉攝 108年7月19日