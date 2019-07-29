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高市正興里淹水災情惹議 里長蒐證考慮提告

最新更新：2019/07/29 19:28
719水災緊鄰十全滯洪池的高雄市正興里大淹水，多名民進黨高雄市議員27日直指滯洪池工程釀災。高雄市政府指出，上游寶珠溝整治改善工程（圖）延宕造成潰堤才是主因。（中央社檔案照片）
719水災緊鄰十全滯洪池的高雄市正興里大淹水，多名民進黨高雄市議員27日直指滯洪池工程釀災。高雄市政府指出，上游寶珠溝整治改善工程（圖）延宕造成潰堤才是主因。（中央社檔案照片）

（中央社記者程啟峰高雄29日電）高市719水災造成三民區正興里大淹水，里長沈秀玲臉書陳述災情惹議。她今天說，陳述災情卻遭網友謾罵，並被媒體扭曲，將與律師討論考慮提告。

719水災，民進黨籍的沈秀玲在臉書陳述正興里災情並貼上災損照片，引來網友謾罵，部分媒體報導也打臉她誇大災情。沈秀玲下午在正興里長服務處開記者會表示，連日來臉書湧入許多支持她的網友，但也引來不少網友貼文謾罵。

她表示，對於這些謾罵她的網友，以及媒體扭曲報導，已一一截圖存證照片及影音檔，將與律師討論考慮提出名譽損害賠償訴訟。

沈秀玲說，正興里位處寶珠溝周邊，寶珠溝逢雨必淹，因此前市長陳菊任內推動十全滯洪池。但韓國瑜上任後，滯洪池至今仍無法完工，導致一場大雨下來，整個里快成了水都威尼斯。韓國瑜應該向果菜市場攤商、寶珠溝周邊市民說清楚。

對於正興里淹水與十全滯洪池工程進度，連日來引起民進黨籍議員的撻伐。認為去年823水災時，滯洪池已開挖，工程雖未完工，但仍有發揮滯洪功能，降低當地災情；反觀719水災，滯洪池完全沒有發揮功用。

高市府新聞局27日回應指出，十全滯洪池工程是接續「前朝」延續相關進度，綠營議員是否也該追溯前市長陳菊與前代理市長許立明責任？十全滯洪池與寶珠溝沿線積水改善工程加緊趕工中，施工單位也完成汛期相關防護，719暴雨超過系統承載量才是淹水主因，呼籲不要以政治因素干擾工程專業。（編輯：黃世雅）1080729

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