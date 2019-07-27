綠議員指滯洪池工程釀水災提告 高市府反駁

（中央社記者程啟峰高雄27日電）0719水災，緊鄰十全滯洪池的高市正興里大淹水，多名民進黨高市議員今天直指滯洪池工程釀災，控告市長韓國瑜等官員瀆職；高市府則加以反駁，並呼籲不要以政治干擾工程專業。

正興里淹水災情慘重，繼里長沈秀玲憤而響應連署罷免韓國瑜行動後，民進黨高雄市議員康裕成、何權峰、鄭孟洳、陳慧文、簡煥宗、邱俊憲上午在十全滯洪池工程工地外舉行「揭秘正興里淹水真相」記者會，指責十全滯洪池工程延宕，加上19日大雨來時未將滯洪池引流閘門打開而釀災。

何權峰表示，正興里地勢低漥固然常淹水，但19日淹水水深及腰，住戶多輛汽機車泡水，災情為10多年來最慘重。去年823水災時，滯洪池已開挖，工程雖未完工但仍有發揮滯洪功能，降低當地災情，反觀19日的水災，滯洪池卻封得死死的，完全沒有發揮功用。

他指出，高市水利局長李戎威於4月24議會答詢時表示十全滯洪池將於今年6月完工，也可於汛期時先行滯洪。但0719水災後經沈秀玲詢問，水利局又改口11月才能完工，即便工程遲未完工，仍可像去年0823時將當時未完工的旗山鯤洲抽水站（已於去年10月完工）提早起抽，降低當地淹水災情。

他又說，況且十全滯洪池未完工啟用仍可滯洪，可惜19日當天引流閘門卻未開啟，無法引流積水至滯洪池而釀災。

何權峰表示，韓國瑜領導的高市府汛期前該整備的基本動作完全沒做而釀水災，根本是人謀不臧。何權峰等人隨後至高雄地檢察署按鈴控告韓國瑜、高市副市長李四川及水利局長李戎威等人涉嫌刑法130條廢弛職務釀災罪。

李四川對此受訪表示，正興里淹水主因是寶珠溝潰堤，潰堤原因經他率員會勘後發現是，寶珠溝整治及景觀改善工程一再變更設計，造成工程一再延宕至今，19日暴雨寶珠溝暴漲渲洩不及，大水從上游橋墩的兩處殘障坡道工程缺口溢流，造成寶珠溝潰堤，滯洪池工程並非淹水主因，「議員要告，就尊重吧」。

高市府新聞局發布新聞指出，十全滯洪池工程是接續「前朝」延續相關進度，綠營議員是否也該追溯前市長陳菊與前代理市長許立明責任？十全滯洪池與寶珠溝沿線積水改善工程加緊趕工中，施工單位也完成汛期相關防護，0719暴雨超過系統承載量才是淹水主因，呼籲議員不要以政治因素干擾工程專業。

另外，高市府水利局也解釋說，十全滯洪池工程因天候及變更設計等因素延宕，19日暴雨當天滯洪池工地地下室還有一些工程配電等機具來不及撤掉，為維護工地現場安全不能貿然開閘門引水進滯洪池。（編輯：林沂鋒）1080727