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日圓飆破0.296元 創近33個月高點

最新更新：2019/08/02 12:44
據台銀最新牌告現金匯率，日圓兌新台幣盤中飆至0.2962元，創下近33個月的高點。（中央社檔案照片）
據台銀最新牌告現金匯率，日圓兌新台幣盤中飆至0.2962元，創下近33個月的高點。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北2日電）美國總統川普揚言，9月起將對剩餘的3000億美元中國進口商品加徵10%關稅；消息一出，市場避險情緒增溫，日圓應聲走強，據台銀最新牌告現金匯率，日圓兌新台幣盤中飆至0.2962元，創下近33個月的高點。

美中談判代表日前在上海的最新一輪談判並未取得重大進展，美方代表無功而返；一天後，川普透過推特表示，將自9月1日起，對剩餘的3000億美元中國進口商品加徵10%關稅。

川普大刀一揮，重挫市場信心，避險意識抬頭，推動日圓兌美元大漲，挺進107元大關，日圓走強加上新台幣重貶，日圓兌新台幣盤中升至0.2962元；上一次衝破0.296元的關卡，已是2016年11月15日的0.2971元。

對於哈日族來說，比起美中貿易戰情升溫，荷包瘦了更令人心痛；以旅費新台幣5萬元來換算，今年4月17日的日圓匯價0.2789為近期低檔，可以換得17萬9275日圓，但以今天匯價來算，僅16萬8805日圓，足足差了1萬470日圓，約等同一張迪士尼門票，加上3碗拉麵的價格。（編輯：林孟汝）1080802

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