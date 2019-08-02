台股盤中重挫逾200點 大立光跌破4000元

台股2日開盤未久即跌逾165點，不但跌破各日均線，10600點失守。（中央社檔案照片）

（中央社記者韋樞台北2日電）美國總統川普揚言從9月1日起對3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，亞股聞訊一片倒，台股今天開盤重挫，盤中跌幅加重，下跌逾200點，10600點失守，股王大立光跌破4000元關卡。

台股截至10時45分止，下跌202.69點，為10529.06點，成交值約新台幣914億元。

美國聯準會（Fed）降息1碼符合市場預期，有利資金行情延續；不過美中貿易新一輪談判未果，今晨川普突宣布9月1日起對3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，再度升高美中貿易戰火，對金融市場和各產業投下不確定因素，同時美中雙方預計9月初在華府進行第13輪談判能否如期舉行值得觀察。

亞股聞訊後今天開盤一片倒，日股和港股均跌逾2%；上海A股和深圳A股也各跌1.5%和1.68%；台股開盤下跌90點，但市場信心不足，跌幅加重，10時30分之後一度下跌逾200點。

各類股方面以金融、機電、電子、光學等跌幅較重，半導體類股和光學類股在蘋果概念股的台積電和大立光領跌下，類股跌幅逾2.2%和4.5%，台積電跌逾2.1%，最低250.5元，大立光失守4000元大關，跌6.98%，最低3930元，鴻海下跌2.95%，來到75.6元。

統一證券表示，美中貿易戰火再度升高，對金融市場投下不確定因素，台股短期將受亂流干擾。不過，考量此次Fed降息是屬於預防性措施，代表美國經濟並無衰退疑慮，加上電子業進入旺季，且台股技術面仍然維持多頭格局。

統一證券指出，台股短暫震盪後，後續表現仍然值得期待，建議改採逢低布局策略，選股以5G、華為供應鏈、鏡頭、砷化鎵、生技及攻守兼具的高殖利率概念股為主。（編輯：黃國倫）1080802

貿易戰再起 台股早盤重挫165點失守10600大關

（中央社記者韋樞台北2日電）美中貿易會談未有共識，美國總統川普隨即揚言從9月1日起對3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，台股開盤未久即跌逾165點，不但跌破各日均線，10600點失守。

台股開盤下挫約90點，隨即指數下挫約165點，各日均線失守。下跌較重類股包括電子股、光學、機電等，傳產股跌幅相對輕；蘋概三雄台積電、鴻海盤中雙雙跌逾1.9%，大立光大跌逾5%，最低4005元，面臨4000元保衛戰。

美中貿易代表7月31日的磋商沒有實質成果，美國總統川普隨即揚言將自9月1日起對3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，華爾街股市全面重挫，零售股大跌。

川普宣布這項消息後，投資人紛紛急於殺出，道瓊工業指數終場挫跌280.85點或1.1%，收在26583.42點。標準普爾500指數下跌26.82點或0.9%，收在2953.56點。以科技股為主的那斯達克指數挫跌64.298點或0.8%，收在8111.121點。（編輯：趙蔚蘭）1080802