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柯文哲6日創黨大會 不邀政治人物謝絕捐款

最新更新：2019/08/04 19:24
台北市長柯文哲6日生日當天將召開台灣民眾黨創黨大會，他4日在臉書表示，創黨大會不會寄發邀請函，不邀政治人物，也謝絕捐款。（中央社檔案照片）
台北市長柯文哲6日生日當天將召開台灣民眾黨創黨大會，他4日在臉書表示，創黨大會不會寄發邀請函，不邀政治人物，也謝絕捐款。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北4日電）台北市長柯文哲6日將召開台灣民眾黨創黨大會，他今天在臉書表示，創黨大會只是成立政黨的第一個步驟，是法定程序所需，所以不會寄發邀請函，不邀政治人物，也謝絕捐款。

柯文哲在臉書表示，當今的台灣，除了藍綠，除了統獨，除了發大財與芒果乾，要有其他選項，而台灣民眾黨順利成立後，會儘速將網站建置完成，用E化的方式，讓每一名公民都能參與改變政治文化的行列。

他說，台灣在藍綠之外，應該有其他選擇，讓改變台灣政治文化的力量，可以在國會，在全台各地發揚光大。最終的目標，不是消滅藍綠，而是大家可以在這個社會共存共榮，都有機會實踐各自的理想。

而籌組政黨，就是扛起改變政治文化的責任，讓藍綠過去30年搞垮台灣的事不再發生。

柯文哲表示，會確保每個為其在國會、在全台各地打拚的夥伴，都能實踐正直誠信，與改變政治文化的理想。

他重申，台灣民眾黨「以台灣為名，以民眾為本」，他相信「眾人的智慧，超越個人的智慧」，所以要集合眾人的力量來改造台灣。

柯文哲在臉書舉自己出訪的例子，如看見美國成功運用公私協力的機制，讓颶風災區在短時間內重建完成；日本的磯子火力發電廠，用嚴謹的SOP，把碳排放與污染降到最低；中國大陸只花3年時間，就建好東海大橋和洋山港自動化碼頭。

上述例子讓他感嘆台灣真的空轉太久，第三航廈一再流標，只是一個例子，柯文哲說，「許多重大建設甚至因為政治力的介入而延宕，這不是一個正常國家應該有的現象」。（編輯：林沂鋒）1080804

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