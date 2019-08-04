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郭柯傳合作選總統 蔡總統：任何人都有參選權利

最新更新：2019/08/04 14:28
總統蔡英文（圖）4日參訪宜蘭「橘之鄉蜜餞觀光工廠」，了解觀光產業發展。中央社記者沈如峰宜蘭攝　108年8月4日
總統蔡英文（圖）4日參訪宜蘭「橘之鄉蜜餞觀光工廠」，了解觀光產業發展。中央社記者沈如峰宜蘭攝　108年8月4日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣4日電）外傳鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲將合作參選總統。總統蔡英文今天在宜蘭受訪時說，任何人都有參選總統權利，但必須針對國家面臨處境、挑戰及基本立場都要說清楚。

蔡總統上午前往宜蘭市出席「宜蘭全民供佛齋僧暨孝親報恩大會」，接著參訪「橘之鄉蜜餞觀光工廠」、員山鄉「紅心芭樂果園」。之後，有媒體詢問，外傳郭台銘可能以無黨籍身分參選總統，籌組「台灣民眾黨」的柯文哲則會協助。

蔡總統說，她不知道這些傳聞到底是否真實。台灣是民主、自由的社會，任何人都有參選總統的權利，只是要參選的人必須對國家所面臨的處境與挑戰，還有基本的立場都要講清楚。

蔡總統今天參訪宜蘭時，原本在地方人士安排下，走訪台灣民主先驅蔣渭水墓園「渭水之丘」，但行程臨時取消。蔡總統向媒體解釋，行程安排有許多考量，也會考量到便利性，「渭水之丘」的行程會再重新安排更合適的時間點，讓行程意義可以凸顯現出來。

媒體也問到，中國暫時停發赴台灣自由行通行證，現在外傳當地8個省連團客都可能不能來台。蔡總統認為，她不知這消息是否為真，若屬實的話真的很遺憾。

蔡總統認為，中國觀光客可以到台灣與人民互動交流，這對兩岸都是好的，她也相信很多年輕人到台灣以後，可以體會台灣民主自由的生活方式，這是很真誠的交流，也希望中國在兩岸交流的考慮上不要有太多政治的考慮，讓人民真誠的交流，也才有利於兩岸互動。

稍早，蔡總統出席「宜蘭全民供佛齋僧暨孝親報恩大會」致詞時表示，她希望將積福行善的意念擴散出去，帶來更多善的循環，也為整個社會帶來更多祥和正面的能量。

蔡總統在「紅心芭樂果園」為水果代言時說，近年經濟成長後，今年5月政府減稅，人民有感。

此外，過去3年來，政府已經打下基礎，現在政績一樣樣顯現，代表政府真的有做事，也做得很好，相信現在打下的基礎可以支撐台灣未來10年的發展，也請民眾繼續支持政府。（編輯：張銘坤）1080804

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