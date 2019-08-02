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誰最接近下任總統期待 柯文哲秒答郭台銘

最新更新：2019/08/03 07:22
影片來源：政經最前線 YouTube頻道

（中央社記者陳怡璇台北2日電）台北市長柯文哲接受節目專訪時被問及蔡英文、韓國瑜與郭台銘，誰最接近他心目中理想的總統樣貌，柯文哲秒答郭台銘，但郭在中國大陸生意太大，令他擔憂。

台北市長柯文哲接受節目「嶔煌不正經」專訪，主持人徐嶔煌問及，在總統蔡英文、高雄市長韓國瑜及前鴻海董事長郭台銘中，誰最接近柯文哲心目中理想的下一任總統，柯文哲秒答「郭台銘啊，毫不猶豫啊」，並說「其他兩個大概會怎樣，心裡有數」。

柯文哲說，選總統時要看過去史，「如果過去每一條生意都失敗，你要做什麼」，徐嶔煌追問郭台銘令人憂心之處，柯文哲說：「有啊，他在大陸生意太大了，80到100萬員工在大陸。」他並說，就算郭台銘任憑大陸關廠，也要看怎麼關、捨不捨得。

徐嶔煌說，是否建議郭台銘把產業都賣掉，「以清白之身在台灣選總統」，柯文哲回「賣掉算了」、「這樣大家會安心一點」。

柯文哲說，若牽葛跟包袱太多，別人會質疑遇事時是否有秉公處理的能力，且郭台銘在陸、美、日都有資產，如何讓外界相信他會以台灣最大利益為考量，是要回答的題目。（編輯：張佑之）1080802

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