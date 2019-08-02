傳郭台銘幕僚頻接觸 柯文哲:我等下問蔡璧如

（中央社記者陳怡璇台北2日電）台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」震懾政壇，並傳出心腹蔡璧如頻與郭台銘陣營通電話，對此他表示「我等下上去問一下」，並說黨綱黨章都還沒準備，怎麼招募人還在想。

台北市長柯文哲今天出席台北市政府員工親子日，會後接受媒體聯訪時被問及組黨一事，他說原本只是送申請書、在網路登記一下，結果內政部就把消息放出去，「還說那個申請不是機密文件，坦白講這種政府的紀律那麼爛，還有理由一大堆」。

媒體追問郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤跟柯文哲心腹、台北市府顧問蔡璧如頻通電話，柯文哲反問媒體「怎麼知道密集通電話」、「你沒問他們在講什麼」，並說「我等下上去問一下」。

柯文哲是否參選2020總統大選，外界認為關鍵在於郭台銘的下一步，柯文哲表示，每一個候選人要能說服民眾，大家聽聽再來決定，在這個基礎上看看有沒有更好的選擇。

柯文哲昨天宣布組「台灣民眾黨」，剛好碰上時代力量立委林昶佐宣布退黨，對於會不會找林昶佐入黨，柯文哲表示什麼都沒有準備，黨綱黨章才正要開始寫，怎麼招募黨員還在想。

柯文哲曾表示時力支持者有70%支持他，媒體問及是否有信心爭取到支持度，柯文哲說，沒有刻意要爭取誰，做自己就好了。

媒體追問林昶佐退時力是否因為不滿黨與他接觸，柯文哲說：「不會啦，林昶佐跟我很好。」並表示林昶佐跟他談過很多次，整個時代力量政策搖擺不定，「我想他公開講那個鬼打牆就是他的心聲」。

對於前總統陳水扁抨擊他籌組台灣民眾黨是踐踏台灣文化，柯文哲說：「阿扁是很精明的政治家，他講話都有自己步驟，我倒覺得還好啦。」（編輯：張銘坤）1080802