貿易戰升溫英國脫歐 下半年全球經濟恐受衝擊

（中央社記者蔡芃敏台北4日電）國際主要預測機構多認為今年經濟成長將不如去年，學者指出，美中貿易衝突升溫、英國脫歐、日韓貿易糾紛及全球央行改走降息寬鬆路線等因素，增添不確定性，下半年經濟成長動能恐受衝擊。

美中貿易談判代表日前在上海談判並未取得重大進展，美國總統川普透過推特宣布自9月1日起，對剩餘的3000億美元中國進口商品加徵10%關稅。

中經院WTO及RTA中心副執行長李淳接受中央社記者採訪時指出，美國此舉不外乎就是增加談判籌碼。不過，中國立場近期也硬起來，談判不再讓步，同時增加談判條件，並明白表示「相互尊重，不在槍口下談判」。

他說，雙方立場越來越明顯，也減少談判彈性。川普很可能利用談判機會，為個人大選加分，如果協議對選情有害，川普不大可能接受。因此，美中短期會達成和解機率甚微，或許會各退一步，達成部分協議，但市場普遍認為談判會拖到明年11月美國總統大選。

除了美國與中國，日韓間也掀起貿易糾紛。日本政府7月宣布，強化管制含氟聚醯亞胺、光阻劑及蝕刻氣體3項關鍵電子原料出口南韓，隨後又把南韓踢出適用貿易優惠待遇的的「白名單」。南韓除祭出報復措施外，也將向世界貿易組織（WTO）提出申訴。日韓貿易開戰，恐影響全球半導體供應。

李淳表示，若韓國無法及時進口日本原料，會影響整體供應鏈。中華經濟研究院副院長王健全則說，若韓國半導體出貨不及，可能會讓整個供應鏈重新洗牌；另外，韓國手機出貨受影響，也會讓其他品牌加速超越。

李淳說，關鍵在於日本並非禁止商品出口南韓，而是要求申請出口許可。若日本「假出口許可之名，行禁運之實」才真正演變為貿易戰，屆時南韓也會對日本出口報復。

他說，未來走勢還很難預估，若日本出口到南韓的商品多能獲許可，可能最快2、3個月就會恢復以往貿易模式。

不僅美中、日韓發生貿易之爭，英國脫歐也增添不確定性。英國新任首相強生脫歐立場堅定，為無協議脫歐做準備，列為新政府的首要事項。

李淳說，脫歐不是只有英國說了算，歐盟態度也相當強硬，強森必須在英國內部、英國與歐盟之間找尋平衡點，帶領英國持續向前，是他目前最大挑戰。

李淳指出，英國高度仰賴歐盟，若英國無協議脫歐，英國人民生活將首當其衝。目前有約100萬英國人在歐盟工作，脫歐後，英國人民將面臨工作簽證問題。英國蔬果等食品大多仰賴歐盟，在脫歐加徵關稅後，將帶動英國物價上揚。

王健全則說，當歐盟資金、高階人才進出英國受限，也無法享關稅優惠後，歐洲金融重心會移到德國、法國，英國金融中心地位恐怕不保。

為了因應全球經濟變數，澳洲、印度、菲律賓和韓國等國央行已降息，美國聯準7月底宣布調降基準利率1碼，在全球成長趨緩之際替美國經濟打預防針，也是2008年全球金融海嘯重創經濟以來聯準會首次降息。

李淳則說，各國央行預測經濟前景不確定性增高，因此，採取寬鬆政策。王健全分析，美國經濟成長、就業數據表現不錯，此舉是預防性全球景氣下滑，先宣布降息一碼。韓國則是第一季經濟負成長，前景不佳，才採取降息，盼活絡市場資金。

王健全說，若主要國家採取降息策略，讓各國貨幣競貶，而台灣又高度仰賴出口，當貨幣競爭空間吃緊，央行才可能有下一步動作。（編輯：鄭雪文）1080804