基本工資月薪漲3%為2萬3800元 時薪調為158元

勞動部14日召開基本工資審議委員會，會後決議月薪從現行新台幣2萬3100元調至2萬3800元，漲幅3%；時薪部分則由現行150元調升至158元，仍需提報行政院決定。（中央社製圖）

（中央社記者吳欣紜、張雄風台北14日電）勞動部今天決議明年起基本工資月薪調至新台幣2萬3800元、時薪調至158元，勞方委員認為，雖然對調整結果有些遺憾，但肯定朝調升方向走，資方則表達不滿。

勞動部今天召開基本工資審議委員會，會後決議月薪從現行2萬3100元調至2萬3800元，漲幅3%；時薪部分則由現行150元調升至158元，仍需提報行政院決定。

資方委員、中華民國全國工業總會常務理事何語表示，時薪加月薪的調漲，每年可能會增加200億元的勞動成本；台灣中小企業占96%、達到148萬家，有80%是微型企業，也是台灣外銷競爭力產業結構，所以對於今天基本工資調整，7大工商團體表示不滿意。

何語認為，中美貿易戰後，目前台灣因相關零組件、通訊業零組件，還有外銷和大陸市場是不樂觀的；韓國基本工資雖然3年調漲將近30%，但韓國總統文在寅多次在鏡頭前向社會大眾道歉，並編141兆韓元來協助失業人口的補充，韓國目前已達到152萬的失業人口、中小企業倒閉很多，台灣政府從來沒有編任何預算。

何語進一步指出，基本上照顧邊際勞工，產業應該給他們好的薪資沒錯，但因邊際勞工技術較薄弱、工作能力較缺乏、時間較困難，無法做長期的工作，此外還有打工族、工讀生，因此照顧邊際勞工是社會、政府、企業界的共同責任，不能完全給企業承擔。

至於討論過程，何語說，勞方委員也了解中美貿易戰對產業的衝擊，專家學者也比較理性，提出的數據也比較客觀，今天開會勞資都很尊重雙方發言內容，但最後結論還是由政府決定、勞動部裁決，資方團體也表示「不幫部長背書，政府負全部責任」。

何語認為，基本工資不完全是選舉的紅利，政府應帶領國家人民創造社會價值；他舉例今天把軍公教退休金砍這麼多，再來軍公教明年又不調薪，就會破壞軍公教、產業界、年輕人、勞工社會各階層的社會價值。

勞方委員、全國產業總工會理事長莊爵安則表示，對於這樣的調整結果，他覺得有點遺憾，也希望能夠更好，因為「台灣勞工值得更好的對待」。

莊爵安說，討論過程中勞資雙方都理性的提出各項數據，原先資方委員堅持凍漲，但勞方委員一直就現實面考量去討論，最後政府以公部門工具做最後裁示，雖然對這樣的決議過程有點遺憾，但對調整方向是給予肯定的。（編輯：張芷瑄）1080814

勞動部14日舉行基本工資審議委員會，勞動部長許銘春（右）、勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨（左）會後出席記者會宣布會議結論，每月基本工資擬從新台幣2萬3100元調至2萬3800元，調幅3.03%；時薪部分則由現行150元調升至158元，調幅5.33%，仍需提報行政院決定。中央社記者裴禛攝 108年8月14日