夏普勞資爭議涉結構問題 戴正吳遺憾不排除回僱

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）日本夏普爆勞資爭議，夏普會長兼社長戴正吳表示非常遺憾，公司認為業務委託分包有結構性問題，關於被僱用人員再就業問題，夏普已協調處理，視情況增加部分業務委託，以協助再予以回僱。

日本夏普（Sharp）勞工代表與日本三重縣工會（Union Mie，三重一般勞動組合）代表，16日下午到鴻海總部陳情，盼讓所有遭解僱勞工立即復職，並停止打壓工會。

桃園市群眾服務協會移工服務暨庇護中心主任汪英達指出，鴻海在2016年併購夏普後，夏普三重縣龜山廠將派遣關係僱用的4000名日裔巴西、秘魯籍、菲律賓籍勞工解約，這是「痛下殺手」。

汪英達表示，陳情代表希望鴻海前董事長郭台銘要讓遭違法解僱或被迫離職員工復職，並支付被解僱期間全部薪資、停止打壓工會，不要只想著競選總統。

對此，夏普發言體系今天發出5點聲明，首先針對外包部分，夏普表示與廠商簽訂的是「業務委託」，不是人力委託。

其次針對業務委託合約對象，夏普表示只跟一家Kameyama Tech有簽訂合約，並告知Kameyama Tech訂單數量和交貨日期。夏普指出，兩家公司之間的合約有規定，Kameyama Tech需自己決定所需的員工數量與配置，以便能夠執行夏普委託工作。

對於二次分包或三次分包等多重構造，夏普指出是日本社會為了應對需求的快速波動而建立的機制，夏普認為存在結構性問題。

至於此次與Kameyama Tech解除合約，夏普表示，是由於主要客戶的需求波動，產量急劇下降所致，下包公司也可理解此狀況。

針對這次發生停止僱用的問題，戴正吳透過發言管道表示感到非常遺憾。關於被僱用人員的再就業問題，夏普表示已與三重勞動局和三重縣合作協調處理，視情況增加部分業務委託，以協助再予以回僱。（編輯：趙蔚蘭）1080819