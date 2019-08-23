私菸案偵結 北檢起訴吳宗憲邱彰信等13人

台北地檢署偵辦私菸案23日偵查終結，依貪污治罪條例、稅捐稽徵法等罪，起訴國安局少校吳宗憲（左）、華航空品處副總邱彰信（右）等13人。（中央社檔案照片）

（中央社記者林長順台北23日電）台北地檢署偵辦私菸案今天偵查終結，依違反貪污治罪條例、稅捐稽徵法等，起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉、華航空品處副總邱彰信、協理于堯、組長黃川禎等13人。

被起訴的被告包括吳宗憲、張恒嘉、總統府侍衛室駕駛班上士劉尊彰、黃柏維、潘秉忠、張家維、李君偉、葉信宏、國安局特勤中心警安組上校林志建、華航副總邱彰信、空品處協理于堯、空品處組長黃川禎、空品處管制組管理師陳穎彥。

其中，吳宗憲、張恒嘉、劉尊彰、葉信宏、潘秉忠、張家維、李君偉、黃柏維等8人涉嫌貪污治罪條例以公用運輸工具裝運漏稅物品罪、對於非主管及監督事務圖利罪，以及稅捐稽徵法以不正當方法逃漏稅捐罪嫌。

另外，購買菸品的總統府侍衛室少校徐兆鋒、專機主廚田佳宜、空品處職員徐世立、空少白梓佑和非軍職人員李宗原、女性購買大戶祈明昕等6人，檢方以違反稅捐稽徵法予緩起訴處分。國安局人員曾彥泰、林國智，不起訴處分。

台北地檢署偵辦私菸案偵查終結，發言人、襄閱主任檢察官陳佳秀（圖）23日上午在北檢召開記者會，以具體圖表與文字說明偵查內容，現場也陳列大批文書資料佐證。中央社記者施宗暉攝 108年8月23日

因本案在押的吳宗憲、張恒嘉，台北地檢署將於26日移審台北地方法院。

北檢指出，總統出訪前，華航公司黃川禎提供免稅菸品訂購單給總統府侍衛室吳宗憲，由吳宗憲發放給總統府侍衛室各單位人員預訂，預購數量9200條。吳宗憲收取款項後，預繳匯款到玉山銀行，以利機上刷卡。

于堯、邱彰信明知免稅菸品預購數量已超過總統專機載運數量，以及超過專機乘客人數可以合法攜帶入境的免稅菸品數量，仍指示及同意黃川禎採取機邊交貨。黃川禎負責與華航公司各部門協調，安排預購菸品不上機而於機邊交貨，利用禮遇通關免驗放行。

檢方查出，吳宗憲依照總統府侍衛室出勤人數、載運行李、裝備數量加上預購菸品數量，預估返國當日約需5輛貨車，除總統府侍衛室有一輛貨車，於出訪前聯繫總統府交通科借用2輛公用貨車，另向國安局調度2輛公用貨車。

專機返國當天，張恒嘉指示華航人員將5個行李櫃拖至B9國賓門附近，由吳宗憲收貨。吳宗憲及侍衛室駕駛等8人將預購的9200條及機上購買的597條菸品搬上公務貨車駛出C3管制門課稅點，被當場查獲，總計逃漏菸酒稅、健康捐及營業稅共新台幣587萬3984元。（編輯：唐聲揚）1080823