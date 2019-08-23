機邊交貨始於久安專案 北檢另案偵辦

台北地檢署偵辦私菸案偵查終結，依違反貪污治罪條例、稅捐稽徵法等，起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉、華航空品處副總邱彰信等13人。發言人、襄閱主任檢察官陳佳秀（圖），23日在北檢召開記者會說明，並陳列大批文書資料佐證。中央社記者施宗暉攝 108年8月23日

（中央社記者林長順台北23日電）台北地檢署偵辦私菸案，今天起訴國安局少校吳宗憲等13人。北檢查出，免稅菸品「機邊交貨」模式，始自民國105年3月的「久安專案」，檢察官另案偵辦中。

北檢指出，檢方辦案秉持「勿枉勿縱」、「寬嚴並濟」原則，本案總計訊問204人次、調閱監視器25支、向23家金融機構查核44人的金融帳戶，向各單位函查資料110筆、採證31具數位裝置，另搜索3次，共計搜索23處、受搜索人20人。

檢方查出，這次專機出售的1萬9條免稅菸，其中9797條以公用車輛運輸而遭關務署台北關查扣；另有212條是在專機上購買菸品，但未利用公用車輛運輸，或出訪前預購菸品，於機上取貨。

在吳宗憲的預購名單中，除了有5名親友團成員，還有68人，其中包括國安局人員12人、憲兵指揮部人員1人、侍衛室人員55人。另有4人在專機上購買免稅菸品，並以公用車輛運輸而遭查扣。

檢方循線查出，有36人向預購名單上的人員購買或請託代購菸品。其中，14人為國安局人員、1人為總統府侍衛室人員、1人為憲兵指揮部人員、20人為民間人士，均經檢察官訊問完畢，將持續進行清查。

至於華航公司何時開始採取違規機邊交貨的模式，北檢依目前搜索扣押、函調取得的物證及供述證據顯示，免稅菸品未上機而逕於機邊完成交易的違規「機邊交貨」模式，源自於105年3月的「久安專案」。

北檢指出，這次總統出訪專機由華航公司副總經理邱彰信裁示對免稅菸品的訂購數量完全不設限，並由空品處協理于堯與代理組長黃川禎執行。讓吳宗憲所預購9200條免稅菸品不上機，而採取「機邊交易」模式交貨。

北檢表示，這次出訪專機其他單純參與買菸者，以及之前總統專機違法販賣菸品部分，相關人員可能涉犯貪污治罪條例對於非主管及監督事務圖利罪及稅捐稽徵法以不正當方法逃漏稅捐等罪嫌，北檢將持續偵辦。（編輯：李錫璋）1080823