私菸案移審 北院裁定吳宗憲張恒嘉各100萬交保

（中央社記者劉世怡台北26日電）北檢起訴私菸案今天移審台北地院，被告吳宗憲否認犯罪，只是做好長官交付任務，張恒嘉則說，沒有違法意圖，以為是有特別禮遇，均請求交保。北院深夜裁定各100萬元交保、限制住居。

台北地檢署偵辦私菸案23日起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉等13人，吳、張在押，今天移審，台北地方法院下午公開抽籤，法官楊世賢中籤並閱卷後，晚間8時召開移審接押庭，針對在押的吳、張訊問，決定是否續行羈押。

吳宗憲在庭上否認犯罪，表示起訴書都還沒看完，他沒有犯罪意圖，他於民國106年進入警衛室，就知道有專機購買免稅菸品的事情，之後跟華航人員接觸，他更確信提供商品是合法的。

吳宗憲表示，107年8月他第一次執行專案任務（同慶專案），他取得免稅商品時，現場還有海關、航警人員，他們持有密錄器，並沒有告知他違法，他一直確信是合法的。

吳宗憲表示，雖然有幫朋友、親友訂購免稅菸品，但他完全沒有買來個人使用，他沒有得到任何的利益，也沒有抽取任何報酬，他身為中華民國的職業軍人，只想做好長官交付任務，他也知道不合法的事情不能做，請求法官公平審判以及還他清白，並且給予交保。

吳宗憲的律師指出，吳宗憲並沒有繼續羈押禁見的必要，他沒有湮滅證據、勾串證人以及逃亡之虞，他僅是一個月入新台幣7萬多元的中階公務員，請求交保金額不超過20萬元以及限制住居。吳宗憲下飛機就被逮捕，如果沒有他的協助，檢方不可能30幾天就把案件偵結起訴。

吳宗憲的律師表示，檢方偵查之初，吳宗憲已自白，並且提供相關涉案人事時地物的一切事實，讓檢方好調查。律師向檢方具狀請求讓吳宗憲轉作污點證人，並且適用證人保護法，保護吳宗憲的安全，而不是將他羈押在看守所，但最後檢方不同意吳宗憲轉作污點證人。

律師並表示，本案是政策失當的政治問題，也是很醜陋的內部鬥爭問題。

張恒嘉表示，檢方起訴的客觀事實他承認，但主張自己沒有貪污、逃漏稅的意圖，不知道這是違法的，他以為是有特別禮遇，因為之前有學長提到，總統、副總統的專機不用安檢（過海關檢查），這些免稅品並不是毒品或者是槍械，所以認為應該是合法。

張恒嘉指出，他沒有買任何免稅品，也沒有個人犯罪所得，請求給予交保。

檢方在庭上表示，吳宗憲、張恒嘉所涉都是本刑10年以上重罪，仍有羈押的必要，因為106年10月、107年4月、8月以及108年3月，這4次總統出訪專案，還沒清查完畢，有潛在被告尚未被傳喚，其中107年8月吳宗憲承辦的同慶專案團購名單目前還沒尋獲。

檢方表示，吳宗憲等人的手機顯示，有刪除對話的事實；總統府侍衛室駕駛班上士劉尊彰的line對話紀錄顯示，他交保後與國安局法務官對話，法務官有教導如何後續應對；華航空品處副總邱彰信的記事本有異常的缺頁。

法官詢問吳宗憲、張恒嘉從軍及家庭狀況，吳宗憲表示，94年開始從軍，100年考取國安局，月收入約7萬多元，與妻子同住高雄；張恒嘉則說，94年開始從軍，月收入約8萬元，與母親、阿嬤同住高雄。

北院法官指出，本案兩名被告所犯為本刑5年以上重罪、沒有逃亡之虞，裁定兩人各100萬元交保、限制住居，並且不得與本案共犯及證人勾串犯罪事實。（編輯：林治平）1080826