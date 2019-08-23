辜仲諒被控掏空中信金3億美元 一審無罪

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等人被控侵占中信金控資產約3億美元、利益輸送國寶集團總裁朱國榮等案，台北地方法院23日一審宣判，判決辜仲諒無罪。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北23日電）中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等人被控侵占中信金控資產約3億美元、利益輸送國寶集團總裁朱國榮等案，台北地方法院今天一審宣判，判決辜仲諒等6人無罪。

吳豐富、張素珠、張明田、張友琛、李聲凱等中信人員均獲判無罪，辜仲諒的前妹婿陳俊哲由法院持續發布通緝，不在宣判範圍。

另一方面，朱國榮涉嫌利用掌握中信金併購台灣人壽保險的重大消息，大量購買台壽保股票獲利新台幣1億5707萬餘元，又涉炒作龍邦國際股價，今天被判刑12年4月，朱的女友人林桂馨因炒股被判刑3年8月。

特偵組起訴指控，辜仲諒與父親辜濂松、陳俊哲等人，於民國93年至96年間，以中信金控旗下中信資產管理公司投資不良債權名義，將中信金控資產透過中信商銀香港分行及台灣總行，層層轉匯至辜濂松父子投資的境外公司及陳俊哲、吳豐富等人帳戶，侵占3億美元。

特偵組還指控，辜仲諒為確保中信金併購台壽保，安排中信人壽放款給朱國榮，待金管會核准併購，由中信人壽以超乎行情的15億6755萬元，買下國寶集團所有的亞洲廣場二樓房產擔保品，讓國寶獲利9億9000萬元，造成中信人壽1億餘元重大損失。

辜仲諒還被控將紅火案中出售結構債的部分款項2957萬美元匯出，涉嫌洗錢。

北院審理後認為，有部分事實可認定中信金控部分資產遭陳俊哲侵占，但陳俊哲於104年接受檢察官遠距訊問時拒絕作證，也未隔海作證指述辜仲諒等人犯行。

合議庭認定，中信金控海外公司帳戶在辜濂松101年12月間過世前後都是由陳俊哲掌控，而非辜仲諒，其他證據也不足認定辜仲諒等人涉及侵占中信金控資產。

洗錢部分，北院認為，此部分已經台灣高等法院更一審判決無罪，且尚未確定，檢察官重行起訴，公訴不受理；利益輸送部分，北院認為交易並無不合常規，也未造成中信人壽受損，判決無罪。（編輯：戴光育）1080823