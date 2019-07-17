資產疑遭賤賣 中信金：經董事會決議並參照鑑價

（中央社記者劉姵呈台北17日電）中信金前財務長張明田遭檢調懷疑賤賣不動產涉嫌掏空，中信金再次發布2點聲明，強調決策流程都經過充分討論，且呈請董事會決議後進行，也有參照鑑價公司所出具意見辦理。

第一點，針對坐落台北市信義區之前總部大樓（簡稱「松壽大樓」），於2015年11月間以公開招標方式順利處分出售一案，中信金控表示，出售前的作業過程中，因考量該區段位址優越，未來將設立分行甚至因應業務所需擴大規模，故保留所有權5%，同時也保留未來興建新大樓所有權20%的承購權利，與整棟建築的優先承買權。

中信金說明，原松壽大樓內的新舞臺因遭台北市政府評定為文化景觀，並要求未來在松壽大樓原址興建的大樓必須保留並重現新舞臺風貌，造成可使用空間減縮而影響投標意願與價值。

中信金表示，加上該作業過程中，台北市不動產景氣已不若先前蓬勃，故參與投標情形也不如預期，在前述多重背景因素下，曾2次流標，為求順利標售，於是參照外部獨立鑑價公司所出具專業意見，逐步將底價自新台幣215億餘元經過2次調整，最終調整為151億餘元。

中信金特別強調，此一陸續調整底價過程，均為鑑價公司所出具意見，並依照決策流程充分討論且呈請董事會決議後進行。

第二點，針對2012年8月間出售台南市東區北門路不動產案，中信金表示，因為該不動產為中信金無自用計畫的閒置資產，依照銀行法規定，原本即應儘速處分，但因為該不動產座落區塊畸零、房舍也不堪使用致處分不易。該案於接獲承購需求後，承辦人均依照公司規定流程並參照鑑價公司所出具意見辦理出售作業。（編輯：鄭雪文）1080717