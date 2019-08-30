SBL選秀狀元張家禾 僅3人獲選創新低

（中央社記者黃巧雯台北30日電）第17季超級籃球聯賽（SBL）選秀會今天登場，握有狀元籤的台灣銀行首輪選中台灣藝術大學張家禾，今年最終21人參加選秀，僅3人被選中，創歷屆新低。

第7季SBL選秀會當時有12名選手報名，僅5人被選中。

SBL原先擁有7隊，在富邦勇士新球季轉戰東南亞職業籃球聯賽（ABL）以及達欣工程籃球隊退出SBL、回歸甲組，縮減成5隊，選秀報名人數從去年33人，今年一口氣掉到23人，且在選秀會登場前，曾入選瓊斯盃中華白隊的王柏智、林明毅就已退出選秀。

第17季SBL選秀會以上季例行賽戰績排名決定選秀順序，台銀擁有狀元籤，依序為九太科技、裕隆納智捷、桃園璞園與台灣啤酒。

台銀首輪選中台灣藝術大學張家禾，第2順位的九太挑走台藝大陳懷安，裕隆、璞園、台啤首輪選擇直接放棄選秀權。

成為選秀狀元，張家禾強調沒有想太多，大家都是來自大專籃球聯賽（UBA）好手，直呼自己很幸運。

台銀第2輪則相中畢業於台灣大學醫學系的劉人豪，九太第2輪放棄選秀權，SBL本屆選秀會僅3人獲指名。（編輯：張芷瑄）1080830