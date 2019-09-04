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獨家／台索邦交受矚目 索羅門外長擬8日來台訪問

最新更新：2019/09/04 19:46
太平洋友邦索羅門群島與台灣的邦交引發關注，知情人士4日透露，索國外交部長馬內列（右）規劃本週日來台訪問。（圖取自索羅門群島外交部網頁mfaet.gov.sb）
太平洋友邦索羅門群島與台灣的邦交引發關注，知情人士4日透露，索國外交部長馬內列（右）規劃本週日來台訪問。（圖取自索羅門群島外交部網頁mfaet.gov.sb）

（中央社記者侯姿瑩台北4日電）太平洋友邦索羅門群島與台灣的邦交引發關注。知情人士今天透露，索國外交部長馬內列（Jeremiah Manele）規劃本週日來台訪問；索國外長來訪將可視為兩國邦交穩定的一項指標。

知情人士對中央社記者表示，依目前規劃，索國外長預計停留5到6天；若順利成行，將可視為台索邦交穩定的指標之一。

這名人士指出，索國目前規劃推動大型交通基礎建設，期盼台灣等國家提供協助。

中國近年擴增在太平洋勢力，索國4月組成新政府後，台灣與索羅門群島的邦交再度引發關注。索羅門新政府日前就外交政策進行全面性研析與資料蒐集，成立跨黨派小組專責相關業務；這個小組負責評估與中國建交的可能性，預計本週做成報告，並送交總理。

外交部亞太司副司長張均宇3日表示，索羅門國會、民間支持台索邦誼的人仍占多數，相信索國最後會認知，維持與台灣的外交關係才是符合索羅門長遠利益。有關索國高層訪台，他表達歡迎，希望藉此針對雙邊合作、區域情勢等議題交換意見，支持兩國邦誼。

外交部表示，台索近期互動正常，包括索國國會議長歐提（Patteson Oti）8月初率團來台參加「亞太國會議員聯合會」（APPU），總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）於8月中與外交部長吳釗燮在「太平洋島國論壇」（PlF）會晤，兩國外長並簽署互免簽證協定。

在台索邦交引發關注之際，包括索羅門前總理何瑞朗（Rick Hou）、外長馬內列在內的索國內閣閣員與國會議員，日前也發表聯合聲明支持索羅門維持與台灣的邦交。（編輯：黃瑞弘）1080904

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