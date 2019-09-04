周天成台北羽賽挺進16強 對手泰國蘇龐余傷退

台北羽球公開賽4日進行第2天賽程，台灣羽球一哥周天成（圖）出戰泰國選手蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon），蘇龐余在第3局因傷退賽，周天成晉級。中央社記者裴禛攝 108年9月4日

（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣羽球一哥周天成今天在台北羽球公開賽首輪出戰泰國選手蘇龐余，以21比23丟了首局後，第2局在觀眾加油聲加持下及時回神、扳平戰局，第3局對手因傷退賽，晉級16強。

周天成今年7、8月風光拿下BWF世界巡迴賽超級1000系列印尼羽球公開賽、超級500系列泰國羽球公開賽冠軍，隨後排名站上世界第2，生涯新高。

周天成曾在2016、2017年寫下在台北羽球公開賽男單2連霸紀錄，去年在4強戰苦戰3局、最終敗給馬來西亞選手李梓嘉，無緣拚3連霸，今年率領台將捍衛主場，挑戰在此賽事第3冠。

周天成開賽與對手一路纏鬥到最後一刻，以21比23讓出首局，第2局克服1比6落後劣勢，展開反攻，以21比16扳回一城。

台北羽球公開賽4日進行第2天賽程，台灣羽球一哥周天成（圖）出戰泰國選手蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon），以21比23丟了首局後，第2局在觀眾加油聲加持下及時回神、扳平戰局，第3局對手因傷退賽，周天成晉級16強。中央社記者裴禛攝 108年9月4日

周天成決勝局一度7比1領先，但遭對手扳平戰局後，重新調整節奏，在13比9領先時，蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon）一記網前救球，疑似造成右腳踝受傷，蘇龐余最終在11比16落後時決定退賽，由周天成晉級16強。

周天成表示，首場比賽對風向還不太適應，以及回到主場出賽也有點緊張，在物理治療師「高姐」高敏珊提醒下，暫時分散注意力後，再專注於場上，他透露，觀眾加油聲也讓他打起精神，進而在第2局起逐漸掌控局面。

儘管一度落後，但周天成抱持著積極的心態，只想著如何頂住壓力、挽回劣勢以及逆轉勝，他也不樂見因對手傷退而拿下比賽勝利，他透露，運動員最不希望受傷，希望對手可以趕快康復。

相隔一年重回台北小巨蛋比賽，周天成坦言，除了緊張外，還感覺有不一樣，他也期許自己像小選手一樣衝擊對手，而不是站在世界第2的位置，被其他選手衝擊。

周天成下一戰對手將是世界排名第38的印度選手韋瑪（Sourabh Verma），但過去兩度對決，周天成都吞下敗仗，但他希望自己除了要更有耐心外，打法也要更積極，以掌握比賽優勢。（編輯：李錫璋）1080904

台北羽球公開賽4日進行第2天賽程，台灣羽球一哥周天成（圖）迎戰泰國選手蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon），蘇龐余在第3局受傷退賽，周天成晉級16強。中央社記者裴禛攝 108年9月4日

台北羽球公開賽4日持續在台北小巨蛋進行，台灣羽球一哥周天成（圖）出戰泰國選手蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon），周天成以21比23讓出首局，第2局以21比16扳回一城，第3局對手因傷退賽，挺進16強。中央社記者裴禛攝 108年9月4日