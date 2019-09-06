葛來儀：蔡總統連任 不會挑起軍事衝突

華府智庫學者葛來儀認為，短期內台海發生危機的機率不高，若總統蔡英文連任，也不會挑起軍事衝突。（中央社檔案照片）

（中央社台北6日電）香港反送中衍伸的示威持續引發國際與台灣對港台局勢的關注。美國學者認為，短期內台海發生危機的機率不高，若總統蔡英文連任，也不會挑起軍事衝突，美國應協助台灣捍衛民主價值。

美國之音（VOA）報導，美國國會下屬的美中經濟與安全審查委員會（USCC）4日就一年來美中關係發展舉行聽證會。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，香港情勢發展對台灣有重大影響，因為讓台灣民眾更加焦慮「一國兩制」，但兩岸關係短期內不致走向危機。

葛來儀指出，明年台灣大選若是總統蔡英文勝選連任，也不大可能採取激進的台獨做法，把習近平逼到牆角從而引發軍事反應，而若國民黨在立法院取得多數，中國的信心可能大增，在北京的成本效益估算中，對台採取加壓式的「蟒蛇戰略」（anaconda strategy）仍比發動戰爭有利。

但她認為長期而言，習近平有可能因為內部對統一具體進展的壓力增加，使未來5到10年恐為台海衝突「引爆點」（tipping point），美台都必須做更多，讓北京相信台灣有足夠的自我防衛決心，而美國也需要台灣有自衛決心才能協助台灣。

對在聽證會被問到中國對台動武意願究竟有多大，葛來儀認為，北京離真要對台動武應該還有一段不近的距離，「他們還沒走到那一步。如果有必要，那會是他們的最後手段（last resort）」，習近平有許多事情要處理，她不認為習近平已經放棄和平統一的政策。

在聽證會上，才剛從香港返回華府的美國維吉尼亞大學（UVA）講師及香港中文大學教授林夏如（Syaru Shirley Lin）表示，香港的反送中已發展成年輕世代為爭取民主、自由等核心價值的抗爭，港、台多個民調都顯示，中國偏好的政治制度並不受兩地人民歡迎，港台的相似之處正在增加。

林夏如說，再過4個月就會有50萬台灣年輕人首次擁有投票權，他們之中很少有人認為自己是「全然的中國人」（exclusively Chinese），他們的選票對選舉結果可能產生影響，美國應協助台灣人民捍衛民主與社會正義價值，並協助台灣克服貧富不均，增加作為台灣貿易投資夥伴的吸引力，以免台灣人民認為只有中國才是他們經濟機會的唯一選擇。（編輯：陳亦偉）1080906