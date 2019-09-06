蔡總統：士官是全民國防要角 推5大改革方向

（中央社記者王承中桃園6日電）總統蔡英文今天表示，士官是在第一線流汗苦幹的勇士，未來士官制度將朝向加強培養、調高待遇、全民國防要角、退役照顧及持續辦理三軍士官新生開學典禮等5大方向改革。

為表達對國軍士官幹部的關懷與慰勉，蔡總統上午在國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長沈一鳴以及桃園市長鄭文燦的陪同下前往陸軍專科學校，主持首度的國軍108年三軍士官新生開學「榮耀傳承日」典禮，這是中華民國總統第一次到陸軍專校視導。

蔡總統在致詞時表示，她要向所有現役士官、新生宣示，未來士官制度的改革將朝向加強培養、調高待遇、全民國防要角、照顧退役士官及持續辦理三軍士官新生開學「榮耀傳承日」典禮等5大方向前進，請國防部、退輔會進一步規劃細節後開始執行。

蔡總統表示，首先要加強士官培養、提升士官素質。國防部要擴大、鼓勵士官進修，不僅提高士官素質，也要給予士官未來發展的願景。第二是調高士官待遇，對於服役時間相同的軍士官，待遇、福利、尊榮的差距要拉近。

第三則是善用士官的接地氣，拉近國軍與地方距離。士官因為長期派駐在同一地方，與當地民眾熟悉，平時需要士官提升地方對國軍的認同，戰時則需要士官協調地方支援國軍，士官將是全民國防的要角。陸軍專校與桃園市政府的互動，是各單位學習的典範。

第四是照顧退役士官、協助產業發展，蔡總統強調，士官專業技能很多可以應用在民間產業，士官長期實務經驗，退役後很快可以成為產業所需要的技術人才，請退輔會加強對退役士官就學、就業的照顧，讓士官部隊的歷練在退役後也能貢獻社會。

蔡總統請國防部未來持續辦理三軍士官新生開學「榮耀傳承日」典禮，她認為鼓勵新生傳承事關以身作則的精神，肯定現役士官的貢獻，提升國軍整體士氣。

蔡總統在致詞後，與其他列席首長一同擊鼓宣示，期勉士官能夠以國家、責任、榮譽為信念，以身為國家的守護者為榮。在離去前，還逐一慰問各三軍士官新生連隊，與新生合影留念，並致贈加菜金。（編輯：林淑媛）1080906

總統蔡英文（前右）6日上午在陸軍專科學校出席國軍108年三軍士官新生聯合開學典禮「榮耀傳承日」，豎起大拇指期勉、鼓勵學生。中央社記者謝佳璋攝 108年9月6日

總統蔡英文（中）6日上午在陸軍專科學校出席國軍108年三軍士官新生聯合開學典禮「榮耀傳承日」，頒贈各軍種士官長榮譽徽章。中央社記者謝佳璋攝 108年9月6日

總統蔡英文（前）6日上午在陸軍專科學校出席國軍108年三軍士官新生聯合開學典禮「榮耀傳承日」，並親自擊鼓宣示，期勉士官能夠以國家、責任、榮譽為信念，以身為國家的守護者為榮。中央社記者謝佳璋攝 108年9月6日