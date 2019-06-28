美軍校舞國旗讓世界看見台灣 劉欣學掛階少尉

（中央社記者游凱翔高雄28日電）三軍六校院聯合畢業典禮今天舉行，上月在美國空軍官校畢業典禮上揮舞國旗的劉欣學也掛少尉階。他受訪說，能在這麼多人面前揮舞中華民國國旗、讓世界看見台灣，心中感到「很驕傲也很開心」。

中央通訊社5月31日獨家報導，美國總統川普前一天出席美國空軍官校畢業典禮，有10名非美國籍外籍畢業生，包括中華民國國軍在列，司儀以「國家」介紹台灣時，赴美參訓的國軍人員起立，揮舞中華民國的國旗；而這名參訓的人員則是就讀空軍官校的軍校生劉欣學。

中華民國108年三軍六校院聯合畢業典禮上午在高雄陸軍軍官學校舉行，三軍統帥蔡英文總統親自主持，也授予象徵「責任與榮譽」的中華民國軍階並致贈畢業證書，隨後蔡總統前往中正堂前與畢業生合影；劉欣學也掛階成為少尉。

劉欣學事後接受媒體訪問時表示，他畢業於美國空軍官校2019年班，揮舞國旗是學校的傳統，學校教育長會介紹每個外籍國際生，並一一唱名國名，隨後會停頓5秒鐘，讓外籍生對外賓、長官及學生揮舞國旗，而他當時能在這麼多人面前揮舞中華民國國旗、讓世界看見台灣，心中感到「很驕傲也很開心」。

劉欣學說，他在美國有很多收穫，最大的收穫是在美國認識的人脈，由於當時剛赴美國時語言有些困難，不管是美國或其餘國家的軍校生都樂於幫助他，因此最大的收穫就是交到很多好朋友，未來這些來自各國的軍校生將擔任世界各國的軍官，期望能常保連絡、多與他們交流。

談到未來的夢想跟規劃，劉欣學表示，他將回到國軍空軍官校接受基礎飛行訓練，夢想飛上藍天，成為一名保家衛國的飛行員。

劉欣學103年畢業於台中惠文高中，據學校教師指出，當年劉欣學在校時只有一個志願，「就是我要開戰鬥機」，104年終於以優異的成績，成為台灣唯一選派前往美國空軍官校留學4年的學生，回台後將接受戰鬥機飛行員的訓練。（編輯：李信寬）1080628