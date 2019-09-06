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陳明文300萬元現金從哪來 嘉檢分他字案調查

最新更新：2019/09/06 12:30
民進黨立委陳明文（圖）5日出示監視畫面自清，表示高鐵失而復得的300萬現金是3日從家中拿出。嘉義地檢署6日表示已剪報分他字案，將朝涉違反洗錢防制法及財產來源不明等方向調查。（中央社檔案照片）
民進黨立委陳明文（圖）5日出示監視畫面自清，表示高鐵失而復得的300萬現金是3日從家中拿出。嘉義地檢署6日表示已剪報分他字案，將朝涉違反洗錢防制法及財產來源不明等方向調查。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉子綱嘉義市6日電）民主進步黨籍立法委員陳明文在高鐵失而復得新台幣300萬元現金，台灣嘉義地方檢察署今天表示，已依報紙報導剪報分他字案，將朝涉違反洗錢防制法及財產來源不明等方向調查。

陳明文3日從嘉義搭高鐵前往台北，在列車上睡著，到台北一覺醒來忘記隨身裝有300萬元現金的行李箱；陳明文之後雖找回行李箱，但現金來源引發外界關注。

嘉檢上午證實，陳明文戶籍在嘉義，嘉檢有管轄權，有必要釐清300萬元現金來源及流向，未來將視案情需要再決定是否傳喚陳明文到案說明，以解外界猜疑。

另外，陳明文昨天說，這筆錢從銀行提取都有紀錄，包括時間、地點、帳戶及用途等，金錢來源正常；律師陳澤嘉今天表示，陳明文家屬分10多次提款，金流相當清楚，將蒐集外界抹黑陳明文言論資料後，最快下週以妨害名譽等罪嫌提告。（編輯：李明宗）1080906

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