遺失物遭指不當政治獻金 陳明文提監視畫面自清

（中央社記者黃國芳嘉義縣5日電）民進黨立委陳明文今天表示，在高鐵列車上遺失新台幣300萬元，引起軒然大波，感到十分抱歉，並出示錢於3日從家中拿出的監視畫面，同時將對抹黑的人，提出誣告誹謗告訴。

陳明文於3日遺失一個裝有300萬元的行李箱在高鐵列車上，由陳明文的兒子陳政廷出面領取，陳政廷表示，這筆錢是父親拿給他，要在菲律賓開設珍奶店創業之用，不過，這兩天引起外界不斷揣測。

陳明文今天在律師陳澤嘉陪同下，在嘉義縣民雄服務處說明，他表示，這兩日因疏忽遺失財物造成外界猜測，引起諸多紛擾，感到十分抱歉；隨即持裝錢的行李箱從家裡拿出的監視器截取畫面，澄清錢並非外界揣測在列車上領取。

他指出，政治工作勞心勞力，3日上午10時30分左右從嘉義搭高鐵前往台北，在列車上就睡著了，到台北一覺醒來，就忘記隨身的行李箱，在辦公室看到兒子，才驚覺錢遺失在列車上。

陳明文表示，因自己一時疏忽造成社會這麼大的風波，實在很自責，但全數現金都是從自銀行分次提領，金流正常，絕無任何違反洗錢防制法或相關規定，請有心人士勿再煽動揣測，刻意抹黑。

陳明文說，這筆錢從銀行提取都有紀錄，包括時間、地點、帳戶及用途等，金錢來源正常，外界勿再揣測，未來將對抹黑的人提告，也會提供給檢方，但基於個人隱私，不方便提供媒體拍照。

他強調，金錢使用是兒子陳政廷創業購買相關設備材料，絕對沒有提領現金出國的情況，更沒有逃稅、洗錢或不當獻金問題。（編輯：林沂鋒）1080905