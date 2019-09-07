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U18美國逆轉韓國 中華確定爭冠

最新更新：2019/09/07 15:14

（中央社記者楊啟芳台北7日電）U18世界盃棒球賽複賽最後一天，由於美國隊以8比5逆轉勝韓國，中華隊已確定晉級決賽，也是睽違4屆再度進決賽；今天晚上中華隊交手加拿大為複賽最後一場，推出林子崴掛帥先發。

U18世界盃棒球賽8月30日起在韓國釜山機張郡現代夢公園棒球場開打，超級循環賽（複賽）於5日開始。截至昨天，中華隊和美國隊都累積3勝1敗，日本、澳洲及韓國同為2勝2敗，加拿大則是0勝4敗。

美國隊今天交手韓國隊的比賽，雖然前2局韓國就拿了5分，不過美國從第3局開始展開反攻，第3及第4局各得2分，5局上美國靠著失誤及推進追平比數。6局上美國利用3支安打及高飛犧牲打，再攻下2分，加上第9局得1分，終場就以8比5擊退韓國。

午場2場賽事結束後，美國目前戰績4勝1敗，澳洲以4比1贏日本，澳洲戰績為3勝2敗。由於中華隊昨天已贏澳洲，不論晚上中華隊對加拿大是否贏球，已確定可以闖進決賽，將在明天台灣時間晚間5點進行，由美國與中華隊爭搶冠軍，上次中華隊拿冠軍是在2010年。

中華隊交手加拿大的比賽，為U18複賽最後一場，中華隊預定派出林子崴先發。林子崴預賽對美國先發投6局，被敲7支安打，失3分演出優質先發，不過最後中華隊不敵美國；複賽對澳洲隊時，林子崴後援投1局，沒有被敲出安打，送出1次三振無失分。（編輯：張芷瑄）1080907

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