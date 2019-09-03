U18陳志杰4局飆8K 中華隊扣倒南非晉複賽

U18世界盃棒球賽預賽最後一天，中華隊先發投手陳志杰（圖）投4局無失分，飆出8次三振，中華隊以15比0提前在5局擊退南非，晉級複賽。中央社記者謝靜雯攝 108年9月3日

（中央社記者楊啟芳台北3日電）U18世界盃棒球賽預賽最後一天，中華隊先發投手陳志杰投4局無失分飆8次三振，羅暐捷敲2支三壘安打包辦3分打點，中華隊以15比0提前在5局勝南非，睽違2屆晉級複賽。

中華隊1局上就攻下大局，岳政華遭觸身球後，羅暐捷敲出三壘安打，先馳得點，李灝宇再擊出高飛犧牲打。接著林子豪獲保送後盜上二壘，王順和遭觸身，林政華敲1打點安打，之後中華隊再靠著失誤、暴投得2分，取得5比0領先。

2局上中華隊攻勢再起，何恆佑敲安打後盜二壘，岳政華選到保送，接著羅暐捷再度敲三壘安打，帶有2分打點，之後林子豪擊出1打點滾地球。

4局上羅暐捷保送、林子豪安打，對方投手發生牽制失誤攻下1分，之後林政華遭觸身、林瑞鈞保送，捕手再發生牽制失誤得1分，接著林子崴敲出2打點二壘安打，中華隊取得12比0領先。

5局上蔡佳諺敲安打後盜二壘，羅暐捷選到保送，鄭宗哲靠著野手選擇上壘，中華隊再攻下1分，接著林子豪敲1打點安打，林政華再敲三壘安打，也有1分打點，終場中華隊就以15比0提前5局擊退南非，預賽成績4勝1敗，晉級複賽。

中華隊先發投手陳志杰投4局，沒有被敲出安打，投1次保送，飆出8次三振，奪下勝投；第2任投手林吳晉瑋投1局，被敲1支安打，同樣沒有失分，聯手封鎖南非打線。

中華隊昨天交手日本隊的比賽中，敲出關鍵超前二壘安打的羅暐捷，今天也表現亮眼，2打數敲出2支三壘安打，包辦3分打點、跑回3分。（編輯：謝雅竹）1080903