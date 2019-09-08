蔡總統驚喜現身大都會台灣日螢幕 蔡阿嘎登板開球[影]

美國職棒大聯盟紐約大都會舉辦第15屆台灣日，總統蔡英文介紹台灣的影片7日登上球場大螢幕，為台灣球迷獻上驚喜。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年9月8日

（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日今天登場，網路紅人蔡阿嘎不負所託，開球投進好球帶。蔡阿嘎登場前，總統蔡英文介紹台灣的影片登上球場大螢幕，為台灣球迷獻上驚喜。

大都會晚間在主場花旗球場迎戰費城費城人隊，第15屆紐約大都會台灣日同時舉行。大都會球團鎖定年輕族群，邀請本名蔡緯嘉的蔡阿嘎擔任開球嘉賓，吸引超過700名台灣僑胞入場觀賽，現場充滿台灣味。

蔡總統3月在總統府授旗蔡阿嘎，「命令」蔡阿嘎在大都會台灣日開球時將球投進好球帶，否則就不要回台灣了。蔡阿嘎今晚登場前，身穿大都會球衣的蔡總統登上花旗球場外野大螢幕，透過短片介紹台灣風光與棒球文化，影片結尾與蔡阿嘎一同入鏡。

緊接著，蔡阿嘎在妻子與兒子「蔡桃貴」陪伴下走上投手丘，戴著繡有中華民國國旗與「嘎」字的手套開球，以拋物線將球投進好球帶偏高位置，完成蔡總統交付的任務。

網路紅人蔡阿嘎（投球者）戴繡有中華民國國旗的手套，7日為美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日開球，將球投進好球帶偏高位置。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年9月8日

蔡阿嘎本身就有棒球底子，他受訪時妙語如珠，開玩笑說開球時速達95英哩（約152.8公里），而且是不規則變化的蝴蝶球，「想說不要投太快，這邊球探很多，萬一說簽約要留下來，有點困擾。沒關係，我還是回去服務台灣民眾就好」。

蔡阿嘎說，開球投進好球帶，符合蔡總統期待，他返台後可以進海關，「好怕回不去喔，蔡桃貴就沒有爸爸了」。

有總統加持的大都會台灣日是15年來一大突破。大都會球團指出，蔡總統為大都會台灣日拍短片，是首位外國籍總統受邀穿上大都會球衣並登上花旗球場大螢幕。

駐紐約辦事處長徐儷文表示，蔡總統登上球場大螢幕，讓美國民眾知道台灣是熱愛棒球的國家，有善良人民和美麗風光，推廣觀光之餘也介紹台灣最美麗的風景，那就是台灣人民。

除了開球，蔡阿嘎下午在花旗球場與約150名台灣留學生舉辦互動座談會，分享他的YouTuber人生，並勉勵在異鄉求學的台灣遊子。開賽後，球團安排蔡阿嘎第3局在中右外野球迷休憩區域舉辦簽名會，吸引上百名粉絲排隊。

本屆活動再度與交通部觀光局駐紐約辦事處合作，在球場以擺設攤位等方式宣傳台灣觀光與文化，並派出吉祥物「喔熊」與球迷親切互動。駐紐約辦事處人員也在觀眾席整齊劃一穿著UN Global Goals; Taiwan Can Help（台灣可幫助聯合國達成全球目標）T恤加油，成為鏡頭捕捉焦點。

大都會資深副總裁塞柏（Chris Zaber）透過新聞稿表示，紐約大都會各族裔主題日行之有年，台灣日每年都是媒體焦點，成為大聯盟官方及各球隊取經對象。球團很榮幸能持續舉辦，並與紐約地區台灣合作單位一同宣傳台灣觀光。（編輯：馮昭）1080908

網路紅人蔡阿嘎（左）7日擔任美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日開球嘉賓，妻子李佩潔（右）與兒子「蔡桃貴」一同亮相。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年9月8日