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傳國軍對中擬定報復手段 國防部斥假訊息

最新更新：2019/09/10 12:27

（中央社記者王承中、侯姿瑩台北10日電）外媒近期報導指出，國軍對中國可能採取的報復手段包括空襲福建省。國防部今天表示，外媒報導為不實假訊息，予以駁斥。國軍秉持「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略指導，維護台海穩定。

美國紐約時報近期刊載專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）的「台灣可能是美中戰爭導火線」文章指出，外交部長吳釗燮曾證實國軍正針對中國制定「防禦和進攻計畫」，且有高級官員提到，可能採取的報復手段包括「空襲中國福建省」。

國防部上午發布新聞稿表示，該篇文章為不實的假訊息，國防部予以駁斥。國防部指出，國軍秉「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略指導，以維護國土主權、自由民主，確保區域和平與台海穩定。

國防部表示，面對中共威脅，透過聯合情監偵，國軍能隨時掌握區域情勢及敵情動態，並保持高度警覺，適時應處，以支持防衛構想及確保國家安全。另藉各項戰演訓時機，持續強化國軍建軍備戰能力，國軍有信心有能力保衛國家安全，國防部籲請民眾安心。

而遭文章點名吳釗燮指出，國防部會針對不同的想定，制定攻防計畫，以確保國家安全。

外交部發言人歐江安進一步說明表示，吳釗燮接受紐約時報專訪時是說明，國軍會有「攻防計畫」（plan for defense and offense）以守護台海安全與區域和平；至於報導中的「高級長官」相關言論並非吳釗燮的談話。報導刊載相關「軍事報復行動」內容並非外交部業務範圍，建議媒體向國防部了解。（編輯：黃國倫）1080910

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