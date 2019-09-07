世界儀隊錦標賽 國軍將以中華民國名義組團參賽

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）國防部明年將以中華民國三軍儀隊名義組團，參加「世界儀隊錦標賽」，藉由擴大參與，讓世界看見中華民國，提升國軍的國際能見度；外界視為台美軍事外交突破。

已退伍的海軍蘇祈麟上兵、空軍儀隊黃士宸下士分別於去年、今年赴美參加「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship）的個人組比賽。國防部三軍儀隊大隊長牛光榮上校今天向中央社記者表示，三軍儀隊規劃籌組10人團明年赴美參加「世界儀隊錦標賽」，將參加個人組、雙人組的比賽。

牛光榮說，希望藉由赴美參賽與各國選手交流，提供儀隊未來發展的參考；同時，期盼讓世界看見中華民國，拓展國際能見度，也希望國人給予國軍支持。

有關媒體報導，明年是首度以中華民國國防部三軍儀隊名義組團參賽，牛光榮說明，去年、今年都是以國防部預算支應參賽費用，選手報名參賽時，在國籍欄的部分都是填寫中華民國。

有關明年參賽規劃，他指出，三軍儀隊預計籌組10人團赴美國邁阿密參賽，同樣是以中華民國名義報名參賽，規劃由國防部預算支應參賽相關費用。與過去不同的是，除了個人組，明年將首度報名參加雙人組的賽事。

牛光榮表示，這10人預計包括7位選手，加上領隊、主訓教官與隨行翻譯。預計11月進行評選，決定參賽選手名單。

對於三軍儀隊組團赴美參賽，有媒體稱為台美軍事外交突破，國防部發言人史順文回應表示，這項比賽並非為官方單位舉辦，但不論官方或是非官方舉辦的賽事，國軍官兵透過參賽增加國家的國際能見度，國防部都給予肯定。

2018年，蘇祈麟赴美參加「世界儀隊錦標賽」個人組比賽，榮獲創辦人特別獎，是三軍儀隊首度有隊員穿著國軍軍服參與國際比賽。繼蘇祈麟後，今年則由空軍儀隊黃士宸下士接棒赴美參賽。（編輯：黃國倫）1080907