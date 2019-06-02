美空軍官校畢典揮國旗 劉欣學立志駕馭F-16戰機

在美國空軍官校畢業典禮上揮舞中華民國國旗的國軍派訓學生劉欣學，高中時就立志要駕駛戰鬥機，現在更期望成為F-16戰機飛行員。（圖取自劉欣學臉書facebook.com）

（中央社記者游凱翔台北2日電）國軍派訓學生劉欣學在美國空軍官校畢業典禮上，揮舞中華民國國旗。他讀高中時立志要駕駛戰鬥機，現在更期望成為F-16戰機飛行員。

劉欣學已經完成美國學業於日前返台，軍方人士今天表示，三軍官校畢業典禮預計在6月下旬舉行、總統蔡英文將會親自授階，劉也會參與畢業典禮，並掛階為少尉；軍方人士說，劉欣學完成T-34教練機、AT-3高級教練機訓練後，才會從F-16、幻象2000或IDF經國號戰鬥機中，擇一機種進行下一步訓練。

中央社日前獨家報導，美國總統川普5月30日出席美國空軍官校畢業典禮，其中有10名非美國籍畢業生，也包括中華民國國軍在列，當司儀以「國家」唱名台灣時，赴美參訓的國軍人員起立揮舞中華民國國旗，他，就是目前就讀空軍官校的軍校生劉欣學。

總統蔡英文昨天深夜在臉書貼文指出，很多人透過網路，看到空軍弟兄劉欣學與美國總統川普握手，當台灣被唱名、國旗飄揚那刻，國軍的榮耀也被世界看見。

劉欣學2014年從台中惠文高中畢業後，報考空軍官校並成為台灣唯一選派前往美國空軍官校留學4年的軍校生；根據他的高中老師說，當年劉欣學在校時一的志願，就是「我要開戰鬥機」。

劉欣學今年以校友身分接受惠文高中校刊專訪時說，高一軍訓課時，教官介紹了許多從軍的管道，當時他認為加入國軍可以保家衛國而且也是一份穩定的工作。高二時期，主任教官告訴他台灣軍官學校每年都會選派優秀人赴美國軍校就讀，因此希望他加強英文，實現開戰鬥機的夢想。

從此之後，劉欣學便以進入美國空軍官校為目標，充實自己的英文能力。

談到在美國受訓期間遭受的壓力與挫折，劉欣學以「過來人」的經驗告訴學弟們，「語言」對他來說是比較挫折，因為高中時英文著重在看考卷、解題目，很少聽見老師講英文；因此初期赴美時聽、說不是很好，大概僅聽得懂4成。

但是他也說，看過美國軍校電影的都知道，很多（軍校）學長會「吼來吼去」，聽不太懂英文的好處是，「你到底在講什麼？我不知道；你在跟我說話？我也不知道。」這是一個壓力，也是減輕壓力的樂趣。

劉欣學表示，去美國之前，因為「想飛」這部電影，嚮往未來可以駕駛IDF經國號戰機；但到了美國後見識了完全不一樣的世界，也看到了F-16戰機的強大，因此改變了心意，希望以後能成為F-16的飛行員，再回到美國接受訓練。

劉欣學說，空軍每年會挑選3名學員赴美受訓，分別分配至美國空軍官校、維吉尼亞軍校、色岱爾軍校，由於只有3個名額，每年9月新生入學後，台灣空軍官校會甄選英文、數理成績優越，且有意願參加托福、SAT測驗者成立英專班，由空軍官校外文組實施訓練。

隔年1月完成托福、SAT測驗後，成績達標者將呈報國防部，並轉交美國在台協會（AIT）進行後續面試、體能測驗，測驗得標後，會將報告送往美國空軍官校評審委員會與世界各國學生評比後，才有機會在當年6月以公費的方式，赴美留學4年。（編輯：蘇志宗）1080602