國旗同框川普 蔡總統：國軍榮耀被世界看見

美國總統川普（紅領帶者）日前出席空軍官校畢業典禮，白宮事後在IG發文，並附上川普與與官校畢業生合照，川普站在畢業生中間，中華民國國旗就矗立在一旁。（圖取自白宮IG網頁instagram.com/whitehouse）

（中央社記者台北2日電）總統蔡英文昨天深夜透過臉書貼文指出，很多人透過網路，看到在美國空軍官校畢業典禮上，空軍弟兄劉欣學與美國總統川普握手。當台灣被唱名、中華民國國旗飄揚那刻，國軍的榮耀也被世界看見。

美國空軍官校畢業典禮，中華民國國旗被陳列，美國總統川普並與空軍派訓的畢業生劉欣學握手。

蔡總統昨晚深夜貼文指出，實際上，每一天每一刻都在保家衛國的，就是國軍官兵。不論是剛結束的漢光演習，或者派訓國外的人員，她都要謝謝他們堅守崗位，為國服務，為國爭光。

她說，今年空軍一共有3名派訓美國的畢業生，其他軍種也有優秀的畢業生已經陸續返國服務於軍中。「恭喜你們順利畢業，也謝謝你們代表國家，把中華民國台灣帶到世界！」

蔡總統指出，和平靠國防，民主和主權更要靠國防。「國軍優秀的人才，就是我們的驕傲！」（編輯：蘇志宗）1080602