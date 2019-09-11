再傳年底熄燈 京華城：時程尚未確定

（中央社記者吳柏緯台北11日電）媒體報導，京華城百貨將在年底熄燈，不過京華城稍早表示，這個時間並不正確，仍須等9月25日開標結果，以及經董事會、股東會的討論後，時程才會定案。

京華城發言人阮信囊接受中央社訪問時指出，第4度標售將於9月25日下午14時結標，並於14時10分開標，屆時才能知道是否有人得標、得標金額多少，以及後續的各項作業流程。

阮信囊進一步指出，第4度標售的底標為新台幣342億元，若屆時開標後的標金數字大於或等於342億，就會直接將結果送入董事會與股東會討論。若是小於342億，則會進入議價的環節。但不論是何種情況，最終都須由股東會與董事會研議並做出最後決議，才會進行下一步。因此12月底熄燈的說法並不正確。阮信囊說明，這次標售中有特別註明，若新買家得標後，京華城會負擔拆除建物的責任。

於2001年風光開幕的京華城，曾創下一日湧入50萬人的紀錄，但近年隨著信義商圈崛起、交通動線不佳，無法有效連結週邊百貨市場吸引人潮因而逐漸沒落。過去歷經了3次標售，卻都無法找到買主。

阮信囊指出，過去3次標售，雖然詢問度都不低，而且買家也都看到這塊土地的前景，但可能還是有其他的顧慮或是不熟悉的地方，因此造成流標。這次招標事宜委託戴德梁行處理，若買方開的價格合理，將有機會往下一步推進

目前京華城的櫃位大約還有7成持續在營業，阮信囊坦言確實有些櫃位決定先撤出，尋覓其他的據點，但也有少數櫃位進駐。他也提到，目前館內的職業體驗館Baby Boss確定於11月底熄燈，由於有販售套票，因此近期也持續跟消費者溝通協調。（編輯：鄭雪文）1080911