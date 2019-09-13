世界盃男籃 阿根廷技壓法國將與西班牙爭冠[影]

2019世界盃男籃賽4強第二戰，阿根廷擊敗法國進入冠軍戰，39歲「五朝元老」史柯拉（前）攻下28分13籃板，無疑是這場比賽表現最亮眼的球員。（圖取自twitter.com/cabboficial）

（中央社北京13日綜合外電報導）2019世界盃男籃賽4強第二戰，阿根廷全場幾乎一路領先，前一戰爆冷扳倒衛冕軍美國的法國無力對抗，阿根廷最終以80比66勝出，將與西班牙爭奪本屆比賽冠軍。

稍早第一場4強賽，西班牙與澳洲上演二度延長惡戰，西班牙終場95比88力克澳洲，收下冠軍戰門票。

阿根廷比賽一開始就以10比2給對手下馬威，在39歲「五朝元老」史柯拉（Luis Scola）10分的加持下，首節21比18占上風。

第2節之初法國曾以24比23反超前，不過阿根廷接下來發動8比0攻勢再壓過去，最後在坎帕佐（Facundo Campazzo）此節結束前0.1秒失去重心的三分外線中的後，阿根廷以39比32領先7分。

上半場阿根廷防守法國得分之鑰福尼耶（Evan Fournier）收到成效，讓他13投僅4中、三分球4次出手皆墨只得到9分。史柯拉打完兩節已寫下13分、10籃板雙十成績，坎帕佐添得8分。

第3節中段之後，阿根廷逐漸拉大比分差距，一度領先達15分，以60比48結束此節賽事。

法國在末節一度追到落後8分，然而史柯拉不愧是老江湖，終場前3分鐘兩記三分彈破網外加兩罰俱中，再把差距擴大到15分，奠定勝基，阿根廷終場以80比66獲勝，挺進最後決賽。

史柯拉無疑是這場表現最亮眼的球員，攻下28分13籃板；福尼耶全場17次投籃進6球為法國得到16分，但命中率僅35%。

法國2014年曾拿到季軍，是隊史世界盃最佳成績，接下來將於15日力圖追平上屆戰績。阿根廷是1950年首屆世界盃冠軍，隊史上次爭冠是在2002年。（譯者：徐崇哲）1080913