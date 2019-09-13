更多編輯台推薦新聞：
夜市抵用券83適用點總整理 含士林羅東將續增
生活

夜市抵用券83適用點總整理 含士林羅東將續增

專題／小遊戲代價大 資安戰從下載APP就開始
產經

專題／小遊戲代價大 資安戰從下載APP就開始

九二一地震20年／記者在現場 與死亡距離原來這麼近
生活

九二一地震20年／記者在現場 與死亡距離原來這麼近

專訪／台索邦交受關注 吳釗燮示警：中國承諾常未兌現
政治

專訪／台索邦交受關注 吳釗燮示警：中國承諾常未兌現

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

世界盃男籃 阿根廷技壓法國將與西班牙爭冠[影]

最新更新：2019/09/13 22:24
2019世界盃男籃賽4強第二戰，阿根廷擊敗法國進入冠軍戰，39歲「五朝元老」史柯拉（前）攻下28分13籃板，無疑是這場比賽表現最亮眼的球員。（圖取自twitter.com/cabboficial）
2019世界盃男籃賽4強第二戰，阿根廷擊敗法國進入冠軍戰，39歲「五朝元老」史柯拉（前）攻下28分13籃板，無疑是這場比賽表現最亮眼的球員。（圖取自twitter.com/cabboficial）

（中央社北京13日綜合外電報導）2019世界盃男籃賽4強第二戰，阿根廷全場幾乎一路領先，前一戰爆冷扳倒衛冕軍美國的法國無力對抗，阿根廷最終以80比66勝出，將與西班牙爭奪本屆比賽冠軍。

稍早第一場4強賽，西班牙與澳洲上演二度延長惡戰，西班牙終場95比88力克澳洲，收下冠軍戰門票。

阿根廷比賽一開始就以10比2給對手下馬威，在39歲「五朝元老」史柯拉（Luis Scola）10分的加持下，首節21比18占上風。

第2節之初法國曾以24比23反超前，不過阿根廷接下來發動8比0攻勢再壓過去，最後在坎帕佐（Facundo Campazzo）此節結束前0.1秒失去重心的三分外線中的後，阿根廷以39比32領先7分。

上半場阿根廷防守法國得分之鑰福尼耶（Evan Fournier）收到成效，讓他13投僅4中、三分球4次出手皆墨只得到9分。史柯拉打完兩節已寫下13分、10籃板雙十成績，坎帕佐添得8分。

第3節中段之後，阿根廷逐漸拉大比分差距，一度領先達15分，以60比48結束此節賽事。

法國在末節一度追到落後8分，然而史柯拉不愧是老江湖，終場前3分鐘兩記三分彈破網外加兩罰俱中，再把差距擴大到15分，奠定勝基，阿根廷終場以80比66獲勝，挺進最後決賽。

史柯拉無疑是這場表現最亮眼的球員，攻下28分13籃板；福尼耶全場17次投籃進6球為法國得到16分，但命中率僅35%。

法國2014年曾拿到季軍，是隊史世界盃最佳成績，接下來將於15日力圖追平上屆戰績。阿根廷是1950年首屆世界盃冠軍，隊史上次爭冠是在2002年。（譯者：徐崇哲）1080913

影片來源：FIBA YouTube頻道
延伸閱讀
影片／世界盃男籃 西班牙二度延長擒澳洲闖進冠軍賽影片／世界盃男籃再輸塞爾維亞 美國創隊史最慘戰績
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報