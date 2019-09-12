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世界盃男籃再輸塞爾維亞 美國創隊史最慘戰績[影]

最新更新：2019/09/12 22:44
2019年男籃世界盃美國12日與塞爾維亞進行排名戰，美國終場仍以89比94輸球，落入第7、8名爭奪戰。（圖取自twitter.com/usabasketball）
2019年男籃世界盃美國12日與塞爾維亞進行排名戰，美國終場仍以89比94輸球，落入第7、8名爭奪戰。（圖取自twitter.com/usabasketball）

（中央社東莞12日綜合外電報導）2019年男籃世界盃美國今天與塞爾維亞進行排名戰，美國首節慘遭塞爾維亞壓著打，儘管一路緊追拉近比分，美國終場仍以89比94輸球，落入第7、8名爭奪戰，創下隊史最難堪戰績。

今天開賽不久，美國隊中鋒特納（Myles Turner）接過「天行者」華克（Kemba Walker）助攻，跳投進帳兩分為球隊首開紀錄，不料隨即慘遭塞爾維亞狂轟猛炸。

塞爾維亞陣中效力NBA沙加緬度國王的後衛鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）挺身而出，單節個人投進4顆三分球，幫助塞爾維亞首節打完以32比7遙遙領先，把美國狠狠甩在後頭。

來到第2節，美國一路緊追，打出一波19比4攻勢將比分縮小至10分差。美國隊密道頓（Khris Middleton）在這節最後17秒搶到防守籃板，靠著隊友特納上籃得分。半場打完美國追到剩4分差，以40比44小幅落後。

塞爾維亞的喬維奇（Stefan Jovic）第3節開始後仰跳投兩分入手，率先發動攻勢。眼看美國陣中效力達拉斯獨行俠的巴恩斯（Harrison Barnes）上籃得分拉近比數，塞爾維亞的丹佛金塊當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）也不甘示弱，隨即跳投賺進2分拉開雙方差距。

密爾頓在第3節最後1分8秒抄截快攻上籃，為美國進帳2分，兩隊剩3分差距，逼得塞爾維亞喊出暫停。

隨後，塞爾維亞效力達拉斯獨行俠的馬亞諾維奇（Boban Marjanovic）轉身跳投砍進2分，幫助球隊回穩攻勢。美國中鋒羅培茲（Brook Lopez）站上罰球線且兩罰都進，兩隊3節打完以71比68、3分差進入最後一節。

第4節開賽沒多久，塞爾維亞就打出一波7比0攻勢，美國趕緊喊出暫停，深怕一失神又被擴大分差。然而，美國擋不住塞爾維亞的穩定攻勢，又無法發揮得分效率，終場以94比89輸球，落入第7、8名爭奪戰，改寫隊史最差名次紀錄。

塞爾維亞今天共有3名球員得分上雙，其中鮑格達諾維奇的28分為全場最高，他還繳出6助攻、4籃板的表現。

美國隊的巴恩斯得22分為全隊最高，華克繳出18分、8助攻和4籃板的成績，全隊共有4名球員得分達兩位數，仍不敵塞爾維亞吞敗。

美國昨天在8強戰不敵法國，落得今天要打5至8名的排名賽，不料再遭塞爾維亞擊倒，連吞兩敗。本屆世界盃之前，美國上一次在國際賽輸球是2006年的世界籃球錦標賽（世界盃籃球賽前身），當時他們在4強賽遭希臘毒手。此外，2010年與2014年的世界盃都是美國封王，如今卻創下隊史最難堪戰績。（譯者：吳昇鴻/核稿：劉學源）1080912

影片來源：FIBA YouTube頻道
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