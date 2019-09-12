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世界盃男籃4強出爐 法國躍升成奪冠大熱門[影]

最新更新：2019/09/12 13:13
法國男籃隊11日在世界盃擊敗美國晉級4強，一躍成為最被看好奪冠的球隊。法國中鋒戈柏特（圖）賽後說，能扳倒美國隊是他籃球生涯與法國隊史上最重大勝利之一。（圖取自facebook.com/FIBAWC）
法國男籃隊11日在世界盃擊敗美國晉級4強，一躍成為最被看好奪冠的球隊。法國中鋒戈柏特（圖）賽後說，能扳倒美國隊是他籃球生涯與法國隊史上最重大勝利之一。（圖取自facebook.com/FIBAWC）

（中央社記者龍柏安台北12日電）2019世界盃男籃賽最後4強出爐，包括法國、阿根廷、西班牙以及澳洲，其中依賭盤公司所開出的賠率顯示，8強爆冷擊敗美國晉級的法國隊，一躍成為最被看好奪冠的球隊。

依照目前國際賭盤開出的賠率，法國目前以1賠2.62排在首位，其次是西班牙的1賠2.9，澳洲以1賠4排在第3，最後則是阿根廷的1賠7.5。

法國昨晚以89比79擊敗美國隊，終止了美國徵召美國職籃（NBA）球員出征國際賽後的58連勝，而接下來他們的對手，則是本屆世界盃大黑馬阿根廷，他們在8強爆冷扳倒冠軍大熱門塞爾維亞。

影片來源：FIBA YouTube頻道

法國中鋒戈柏特（Rudy Gobert）賽後強調，如果他們沒有拿下世界盃金牌，那麼這場勝利的意義就不是那麼重要，但他也坦言，能夠扳倒美國隊，仍是他籃球生涯與法國隊史上最重大的勝利之一。

西班牙是歐洲籃球的強權與霸主，目前世界排名高居第2，他們曾是2006年世界男子籃球錦標賽（世界盃前身）冠軍，並3度在歐洲籃球錦標賽中奪冠，且自2008年北京奧運開始，在近3屆奧運中共拿下2銀、1銅佳績。

不過「袋鼠軍團」澳洲也不能小覷，在今年世界盃開打前，美國運動網站ESPN就曾分析，評估今年澳洲將有實力與本錢打進世界盃決賽，而4強澳洲將提前和西班牙正面對決，也將是最難預料的一場比賽。（編輯：張芷瑄）1080912

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