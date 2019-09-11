世界盃男籃賽 澳洲勝捷克首度打進4強

（中央社上海11日綜合外電報導）世界盃籃球賽8強賽事最後一場今晚澳洲對戰捷克，上半場捷克還能與澳洲抗衡，進入第3節澳洲一輪猛攻奠定勝基，最後澳洲82比70淘汰捷克，隊史首度晉級4強。

8強對決今天落幕，4強賽將於13日開戰，屆時將由西班牙對上澳洲，阿根廷出戰法國。

這場比賽兩隊在前兩節比數互有超前形成拉鋸，在效力NBA克里夫蘭騎士的後衛德拉維多瓦（Matthew Dellavedova）與中鋒藍戴爾（Jock Landale）帶領下，半場打完澳洲33比30領先。

進入第3節，捷克後衛沙托蘭斯基（Tomas Satoransky）三分球破網，雙方戰成41平手後，澳洲反而如有神助一路狂飆，最高曾領先16分，3節打完澳洲以63比48領先捷克達15分。

關鍵第4節，澳洲繼續保持領先優勢，捷克力不從心，最後澳洲就以82比70擊敗捷克，擠進4強之列。

總計澳洲與捷克各有3名球員得分達2位數，澳洲方面分別是效力NBA聖安東尼奧馬刺的米爾斯（Patty Mills）得24分，古丁（Chris Goulding）14分，老將波格特（Andrew Bogut）10分。

捷克則是中鋒奧達（Patrik Auda）21分，沙托蘭斯基13分，以及龐普拉（Pavel Pumprla）10分。

國際籃球總會（FIBA）規定，今年世界盃有7支球隊可以獲得明年東京奧運的參賽資格，分別是世界盃排名最高的亞洲、非洲和大洋洲各一支球隊，以及排名前兩位的歐洲和美洲球隊。

由於捷克被擋在4強門外，本屆世界盃歐洲球隊打進4強的只有西班牙和法國，因此這兩隊確定取得東奧門票。（譯者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）1080911