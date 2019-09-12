世界盃男籃美國止步8強 教頭不願歸咎大牌退隊潮[影]

（中央社東莞12日綜合外電報導）美國在世界盃男籃賽敗給法國止步8強，在國際重大比賽的輝煌紀錄遭到終結，總教練波波維奇（Gregg Popovich）不願將此結果歸咎於組隊過程中NBA巨星們的「退隊潮」。

美國隊上一次在重要國際賽事輸球，是2006年的世界籃球錦標賽（世界盃籃球賽前身），當時他們在4強賽不敵希臘，但在美國職籃NBA球員的助陣下，他們在國際賽打出58連勝，獲得包括3面奧運金牌、2座世界盃冠軍等榮耀。

但美國這支勁旅，在8強賽以89比79敗給法國，成為這次在中國的世界盃最受矚目的輸家。

對於兵敗世界盃，掌NBA聖安東尼奧馬刺兵符的心理大師波波維奇說：「這跟隊上的人無關，我對這12名球員再驕傲不過了，他們犧牲自己的暑假來到這裡。」

在派出外界不是那麼熟悉的「二線球星」出征後，各界已預期美國提前出局的命運。

在NBA頂級球星因為傷勢或其他原因退隊後，美國成為這次世界盃各隊中，平均年齡最輕的其中一隊。

詹姆斯（LeBron James）、雷納德（Kawhi Leonard）、柯瑞（Stephen Curry）、哈登（James Harden）、戴維斯（Anthony Davis）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）、喬治（Paul George）等一線球星都退出美國隊，杜蘭特（Kevin Durant）、勞瑞（Kyle Lowry）、湯普森（Klay Thompson）等人則因傷未能參賽。

70歲的波波維奇談到美國隊時說：「他們從未一起打球，但他們讓自己來到球場，並上場比賽。」

「為此他們值得鼓勵，就像法國值得贏球一般。」

美國仍是最被看好能在明年夏天，拿下2020年東京奧運金牌的球隊，但錯失在世界盃3連霸的機會，讓人將焦點放在波波維奇，和他手下那些「消失的」美國隊球員身上。

對此波波維奇表示，這跟「美國少了其他那些人」無關，這跟其他球員真的沒有關係。

針對外界暗示美國遭到狙擊的原因，8強賽拿下美國隊最高29分的密契爾（Donovan Mitchell）對批評做出了反擊。

他問記者說：「你們可以繼續說我們少了哪些球員，但為什麼你們不專注在美國有的這些球員。」（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080912