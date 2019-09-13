世界盃男籃 西班牙二度延長擒澳洲闖進冠軍賽[影]

2019世界盃男籃賽4強對決13日登場，西班牙與澳洲上演二度延長惡戰，西班牙終場以95比88擒服澳洲。（圖取自twitter.com/BaloncestoESP）

（中央社北京13日綜合外電報導）2019世界盃男籃賽4強對決今天登場，西班牙與澳洲上演二度延長惡戰，西班牙重演2016年里約奧運銅牌戰險勝戲碼，終場以95比88擒服澳洲，收下爭奪冠軍盃的門票。

兩國籃球實力相近，之前在世界盃與奧運8次交手，西班牙拿下6場勝利，不過其中有兩場只贏1分，包括2016年里約奧運銅牌戰，當時西班牙89比88險勝1分。

今天首節比賽，西班牙以效力NBA丹佛金塊的前鋒埃爾南戈麥斯（Juancho Hernangomez）投3中3得8分最高，克里夫蘭騎士隊後衛德拉維多瓦（Matthew Dellavedova）則為澳洲進帳6分，西班牙前10分鐘打完以22比21領先。

次節西班牙陣式改為3-2區域聯防，澳洲在禁區找到空檔，頻頻得手；西班牙則是攻擊當機，上半場三分球17次出手只破網4次，讓澳洲長人得以縮小防守範圍。西班牙這節整整10分鐘只拿10分，兩節打完澳洲反以37比32超前5分，聖安東尼奧馬刺隊後衛米爾斯（Patty Mills）拿下11分。

第3節澳洲多位球星火力降低，但奇兵凱伊（Nick Kay）挺身而出拿下12分，澳洲一度以50比39領先11分，不過西班牙略有回神，單節得到19分，前3節結束以51比55落後4分。

第4節倒數3分多鐘，李巴斯（Pau Ribas）三分命中，尤伊（Sergio Llull）上籃得手，西班牙以65比67緊咬比分；賈索（Marc Gasol）終場前8.7秒兩罰俱中，西班牙反以71比70逆轉超前，但是澳洲得分大將米爾斯終場前4.7秒切入成功製造犯規，結果兩罰居然只中1，錯失直接帶走勝利機會，兩隊正規40分鐘打完以71比71戰成平手，必須加班決勝負。

第一次延長賽一開始西班牙連得5分，不過澳洲隨即回敬5分攻勢。比賽終了前14秒米爾斯再獲兩罰機會，這次他把握良機全數命中，澳洲80比78超前2分。比賽終了前4.6秒，賈索被犯規獲兩罰機會，沒有失手，追成80比80平手，兩隊進入二度延長。

二度延長賽階段，西班牙前3分鐘連下10分，反觀只得澳洲5分，勝負自此逐漸明朗，終場西班牙就以95比88艱苦勝出。

賈索今天貢獻33分、6籃板、4助攻，是西班牙勝利大功臣；澳洲以米爾斯25投11中砍下34分最多，但正規賽前罰球失手，無緣成為英雄。（譯者：徐崇哲）1080913