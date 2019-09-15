安倍內閣改組 唐鳳意外成日本網民焦點

（中央社記者顧荃台北15日電）日本首相安倍晉三11日完成內閣改組，78歲的竹本直一出任科學技術大臣；今年38歲、負責數位科技政務的行政院政務委員唐鳳，意外成為日本網友關注焦點，將兩人的經歷加以對照。

日本朝日新聞報導，竹本直一在12日的就任記者會上強調，行政流程數位化與在書面文件上蓋章的日本傳統印章文化，要兩者兼具；竹本的個人官方網站也至今仍故障無法瀏覽。

日本網友對於高齡78歲的竹本直一，是否能掌握先進科技、適合擔任科技大臣感到憂慮。

日本網友對於高齡78歲的竹本直一，是否能掌握先進科技、適合擔任科技大臣感到憂慮。（共同社提供）

日本網路媒體BuzzFeed Japan以「台灣38歲天才程式設計師成為科技大臣」為題，報導唐鳳的經歷，指出唐鳳是被推測IQ180的天才程式設計師，在台灣是具有35歲入閣、曾國中肄業、跨性別者等「三個史上第一」的特別內閣成員。

這篇報導在推特上迅速被日本網友分享，至今已有1萬5000多次轉推、2萬8000多人按愛心。日本網友也對台灣能起用年輕、在專業領域有所表現的人才感到羨慕。（編輯：林興盟）1080915