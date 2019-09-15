法國下半場大反撲 獲世界盃季軍追平隊史紀錄

（中央社北京15日綜合外電報導）法國今天在世界盃男籃賽季軍戰的上半場落後，下半展開絕地大反撲，克服一度15分的落後，在第4節逆轉超前，最終67比59擊敗澳洲，收下平隊史紀錄的第3名。

開賽打出5比0的澳洲，單節投籃命中率達50%，力壓法國的29%，靠效力美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺的米爾斯（Patty Mills）單節進帳8分一路領先，法國則靠德科洛（Nando de Colo）砍進壓哨的三分球，才讓單節得分來到兩位數，澳洲首節打完以16比11領先法國。

次節法國進攻手感依舊冰冷，上半場投籃命中率僅25%，澳洲則在NBA猶他爵士的殷格斯（Joe Ingles）單節11分帶領，持續保持領先，上半場澳洲30比21領先法國。

下半場開賽，澳洲凱伊（Nick Kay）、殷格斯接連的「三分打」，將領先拉開到兩位數，一度落後15分的法國，靠NBA夏洛特黃蜂巴圖姆（Nicolas Batum）接連取分帶起13比4反撲，曾將差距縮小到2分差，但澳洲3節打完仍以46比42領先法國。

末節法國8比0開局，曾以50比46逆轉，但澳洲德拉維多瓦（Matthew Dellavedova）接連兩次助攻，讓凱伊、米爾斯拿下分數扳平戰局，法國此時拉出14比6攻勢，一度以64比56領先8分，澳洲急於追分，關鍵時刻卻發生失誤，最終無力逆轉戰局，讓法國終場67比59獲勝，報了本次世界盃第2輪以98比100吞敗的一箭之仇。

法國今天贏球收下季軍，追平上屆締造的隊史最佳紀錄，但澳洲在本次世界盃打進4強，已創下隊史最佳紀錄，過去他們曾在世界盃前身世錦賽兩度獲得第5名。

法國的德科洛、福尼耶（Evan Fournier）今天分別攻下19分、16分；澳洲的殷格斯、米爾斯則分別拿下17分、15分。（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1080915